Viiruse levik pole kahandanud välistudengite huvi Eesti vastu

Senised märgid näitavad, et välistudengite huvi Eesti kõrgkoolide vastu pole koroonaviiruse leviku tõttu kadunud. Tallinna tehnikaülikooli ja EBS-i on õppima asumise avaldusi tulnud esialgu isegi rohkem kui aasta varem.

Tallinna tehnikaülikool võtab igal aastal ingliskeelsetele õppekavadele vastu umbes 500 tudengit. Sadakond neist on Eestist, sadakond teistest Euroopa riikidest ja 300 mujalt maailmast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles, et tänavune välistudengite huvi oli mõnevõrra suurem kui mullu - kokku esitati 2500 avaldust, millest kvalifitseerus 1300.

Kuivõrd detsembris alanud avalduste esitamine jäi aga koroonapandeemia eelsesse aega, siis see Volli sõnul avalduste esitamist ei mõjutanud.

"30 üliõpilast on oma õppimatulemise kinnitanud ja umbes 250 me oleme teada andnud, et ootame nüüd natuke, kuidas see olukord laheneb. On väga üksikud välisüliõpilased, kes on loobunud kandideerimisest praegu," sõnas Voll.

Estonian Business Schooli kantsler Mart Habakuk ütles, et nemad on praeguseks lõpetanud avalduste vastuvõtmise Euroopa Liidust väljastpoolt ja eelmise aastaga võrreldes oli neid enam kui kolmandiku rohkem - 240 asemel 330.

Euroopa Liitu tulevad tudengid moodustavad neil alla kümnendiku, Euroopa ning Eesti tudengite huvi kohta saab ülevaate juuni alguseks. Siiski märkis Habakuk, et nende kodulehe külastamist on samuti varasematest aastatest enam olnud.

"Siit on veel vara teha mingeid pikemaid järeldusi, aga igal juhul vaatame lootusrikkalt edasi. Esimesed märgid gümnaasiumi ja non-EU osas on positiivsemad kui kunagi varem," ütles ta.

Voll tõdes, et tulevikuvaade ülikoolide poolelt pole siiski veel päriselt paigas - välistudengite puhul pole selge, kas olukord sedavõrd normaliseerub, et nad Eestisse saavad.

Õppetöös on aga mitmetel tehnikaaladel e-õppe kõrval kontaktõpe vältimatu.

Voll märkis, et mai keskpaigast loodavad nad vähesel määral sarnaselt üldhariduskoolidega kontaktõppe taastada.

"Teeme seda hästi ettevaatlikult ja oleme andnud signaali, et kõikidele üliõpilastele, kes ei saa tulla - võib-olla osad on Saaremaal karantiinis, osad on välismaal -, peab olema ka nende asjade sooritamise võimalus distantsõppes," selgitas Voll.

"Tõenäoliselt sügisel naaseme uuesti hübriidõppe juurde. Osad asjad jäävadki olema virtuaalselt, osad asjad auditoorselt ja õppe ülesehitus muutub. See oli nagunii muutumas, aga sai väikese kiirenduse juurde nüüd sellest," tõdes Habakuk.

Tallinna ülikool kinnitas, et üliõpilaste vastuvõtt Euroopa Liidu välistest riikidest lõppes enne koroonapuhangut ja huvi oli eelmise aastaga samal tasemel.