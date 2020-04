Saaremaa Sõmera kodus osutus veel 16 elaniku koroonaproov positiivseks

Sõmera kodu ühe maja kolm elanikku olid varem andnud positiivse koroonaviiruse proovi. 27 kliendilt ja kaheksalt töötajalt võeti analüüsid teisipäev. Töötajate testid osutusid negatiivseks, kuid elanike proovidest 16 olid positiivsed.

"Terviseameti Lääne regionaalosakonna töötajad on Sõmera koduga pidevas kontaktis, et juhendada ja toetada personali vajalike toimingute läbiviimisel igati toetada ja aidata. Sõmera kodul on praegu piisavalt isikukaitsevahendeid ja vajadusel saab terviseamet neid aidata piisava varu tagamisel. Tavapärases olukorras rakendame sel juhul väga rangeid reegleid COVID-19 positiivsete ja negatiivsete elu- ja käigutsoonide eraldamiseks. Siinses keerukas olukorras peame arvestama, et Sõmera kodu elanike tavapärase elukorralduse muutmine võib tekitada nende heaolule ja tervisele suuremat kahju kui koroonaviirusesse nakatumine," ütles Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Sõmera kodu koosneb erinevatest majadest, mille vahel töötajad ja elanikud ei liigu. Praegu on plaanis järgmise maja testimine, milles on varasemalt olnud positiivne juhtum. Teiste majade testimise otsustatakse pärast nende tulemuste laekumist. Sõmera kodu on erihoolekandeasutus, kus elavad raske ja püsiva psüühikahäirega inimesed.