497 vanglapäeva järel jälle lapsi näha on erakordne Misane perele, kuid pisara poetasid seda uudist kuuldes paljud lätlased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Olen seda oodanud kõik need 497 päeva. See on nagu mu sünnipäev. Ei unusta seda iialgi! See on kingitus, mille ma koos lastega sain. Meil on nii palju rääkida ja jutustada," rääkis Misane Läti Televisioonile.

Kristine Misane pääses vanglast, sest ta nõustus Läti prokuratuuri kokkuleppemenetlusega ja kohtu määratud karistuse - kaks kuud vabadusekaotust - on ta algul Taani ja hiljem Riia vanglas kuhjaga ära kandnud.

Misane jäi süüdi selles, et eiras kohtuotsust, millega sätestati lapse hooldus- ja suhtlemisõigused, samuti võltsis ta dokumenti, mida ta ebaseaduslikuks tegevuseks ka kasutas.

Lõuna-Aafrika Vabariigis, mille tagaotsimiskäsu põhjal Kristine Misane Taani lennuväljal kinni peeti, oodanuks teda oma lapse n-ö röövi eest 15 aastat vanglat.

"Olen oma karistusaja ära istunud. See periood minu elust on nüüd läbi. Kas see oli õige või vale - võib ju analüüsida, aga elus tagasipööret teha niikuinii ei saa. Mul on mu lapsed, mul on mu pere. On inimesed, kes toetavad mind. Olen palju õppinud, mõistnud, selgeks mõelnud. Armastus võidab!" rääkis Misane.

Kristine Misane on nüüd lõpuks kodus oma laste juures. Kuid me ei saa kunagi teada, mismoodi oleks see lugu arenenud siis, kui poleks olnud Läti üldsuse ja poliitikute nii jõulist ja nii suurt tuge selle juhtumi lahendamiseks.

Samas ei saa sellele loole veel ka päris lõplikku punkti panna. Läti prokuratuurist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et nende poolest on Misane juhtumil joon all. Kuid pole teada, kas Lõuna-Aafrika Vabariik lõpetab nüüd ka oma menetluse.

Kristine Misane lapse isa Johann Grobler otsib aga tuge Euroopa inimõiguste kohtust. Ja nagu kinnitas advokaat Rihards Niedra "Aktuaalsele kaamerale", pole ka selgust, kas tsiviilkohtuvaidlus lapse isale kasvatada andmise ehk Lõuna-Aafrika Vabariiki saatmise suhtes on ikka lõplikult läbi. Läti vaates on ja laps jääb Lätti ema juurde.