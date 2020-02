Lõuna-Aafrikast pagenud lätlanna juhtum on rikkunud Läti ja Taani suhteid

Lõuna-Aafrikast koos tütrega vägivaldse elukaaslase eest põgenenud lätlanna Kristine Misane juhtum on pälvinud erakordset poolehoidu Lätis ja kajastamist rahvusvahelises meedias ning varjutab tugevate liitlaste Läti ja Taani suhteid.

Ja kuigi mõne päeva eest selgus, et Misane üle hakatakse kohut mõistma Lätis ja teda ei anta välja Lõuna-Aafrika Vabariigile, tõi see juhtum ühe pere saatuse kõrval esile ka palju üldisemaid probleeme. Mida suudab üks ema teha olukorras, kus ta ise ei oska, kodumaa ei saa ja teised riigid ei taha aidata.

Elu või surm? Või raha? Mees küsis, naine ei andnud. Naine mõistis, et Lõuna-Aafrika Vabariigilt ta tegelikku kaitset ei saa. Nüüd on ta rohkem kui aasta võidelnud Taani vanglas oma väljaandmise vastu Lõuna-Aafrika Vabariigile, kus teda ootaks 15 aastat vanglat, mida on sealseid olusid arvestades peaaegu võimatu üle elada.

Lõuna-Aafrika Vabariigis on Kristine Misane endise elukaaslase Johan Grobleri taotlusel algatatud kriminaalasi, kus naist süüdistatakse selles, et ta ei võimalda isal oma lapsega kohtumist, ja kohtuotsuse eiramises.

"Igas riigis on erinevad karistusmäärad. Lätis on nende rikkumiste eest ette nähtud ainult kolm kuud tingimisi või ühiskondlikult kasulikku tööd. Taanis võib

sama asja eest määrata neli aastat vanglat. Kuid Lõuna-Aafrikas toob kohtuotsuse mittetäitmine kaasa 15-aastase vabadusekaotuse," rääkis Kristine Misane õde Marite Batraka.

Aga tegelikult elas Kristine Misane mitte Lõuna-Aafrikas, vaid hoopis Mosambiigis. Sinna läks ta oma toonase lätlasest mehega hotelli pidama, hiljem juhtis Misane Mosambiigi turismiassotsiatsiooni ja andis juriidilisi konsultatsioone. Mingil hetkel tutvus Misane Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanikuga, neil sündis tütar, kes on praegu 4-aastane. Varasemast kooselust on Misanel poeg.

"Kristinel polnud Lõuna-Aafrikas elamisluba. Ta viibis seal kui turist. Ta polnud abielus, tal polnud seal õigust kaua olla," rääkis naise õde.

Pärast põgenemist jõudis Misane koos lastega elada Lätis pool aastat, kui ta pidi sõitma Mosambiiki oma firmade äriasju ajama. Ümberistumisel Taani lennujaamas peeti ta kinni, sest Lõuna-Aafrika Vabariik otsis teda taga.

Nagu hiljem on selgunud, teadsid tagaotsimisest küll Läti õiguskaitseorganid, kuid Misane peret polnud millegipärast teavitatud. Taani pakkus Misane loovutamist Lätile, kuid kodumaa prokuratuur keeldus, sest seda saab taotleda vaid juhul, kui kuriteokahtlustus on piisavalt suur. Läti prokuratuuri meelest ei olnud.

Lisaks Misane kriminaalasjale on pooleli ka tsiviilasi, sest isa soovib tütart endale. Misane ja Grobleri tütar on praegu Lätis, ta hooldusõigus on Misane õel ja Läti kohus ei saada teda tagasi Lõuna-Aafrika Vabariiki.

Kuid nagu kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" Grobleri advokaat Rihards Niedra, pole tsiviilasjas kohtuprotsess veel läbi. Täpsemaid kommentaare advokaat anda ei saa, sest Grobler ei soovi seda. Grobleril on võimalus oma tütrega Lätis kohtuda, kuid ta pole kordagi seda võimalust kasutanud.