Mõni reisifirma meelitab kliente eksitavate pakkumistega

Novatoursi kodulehel on võimalik osta parima hinna pakkumise ja 2. mai väljumisega perereisi Türki, Antalyasse. Hoiatust selle kohta, et Türgis ootab sinnareisijat kahenädalane karantiin, sellelt leheküljelt reisiostja ei leia.

Rahvusringhäälingu raadiouudiste järelepärimisele reisikorraldaja suusõnalist seletust ei andnud. Kirjalikus vastuses teatas ettevõtte turundusjuht, et Novatorusi reisid on peatatud vastavalt valitsuse eriolukorra otsusele 1. maini. Kodulehel olevad pakkumised on ettevõtte sõnul ainult hinnanäitajaks.

Novatouris meelest võiks inimesed juba mais kogu perega Türki lennata Autor/allikas: Novatoursi koduleht

Tarbijakaitseamet aga manitseb reisile kibelejat pigem ettevaatusele. Tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael ütles, et amet on saanud mitmeid pöördumisi, kus inimesed on segaduses, kas ja millal mingit reisi osta.

"Siin võib olla eksitavaid kauplemisvõtteid, mis puudutavad just seda, et kui neil on teada endale, et neid reise tegelikult läbi viia ei saa, siis nad peaksid tegelikult oma kodulehel need pakkumised eemaldama ja mitte neid inimestele pakkuma," rääkis Tael.

"Selles mõttes on nad seadust rikkunud, kui see peaks tõeks osutuma, et neid reise tegelikult teha ei saa. Täpselt samamoodi nagu tarbijal, on ka ettevõtjal kohustus uurida järele, kas neid reise, mida ta pakub, on sel perioodil võimalik selles sihtkohas teha ja mis tingimused Türgis või Kreekas parasjagu valitsevad."

Türgi turismiministeerium hindab olukorra leevenemist alles juuliks, kuid ka see on praegu veel spekulatsioon, kinnitas Tael. Seetõttu soovitabki Tael enne reisi broneerimist kindlaks teha, kas ja millal valitud piirkonda reisida üldse saab.

GoTraveli juhi Tiit Pruuli sõnul läheb turismiettevõtete tegevuse põhirõhk praegugi ikka veel kevadiste broneeringute ümbertõstmisele ja rahade tagasimaksmisele.

"See niipea ei lõpe. Hetkel tegeleme sellega, et mõtleme välja, mida pakkuda Eesti sees. See ei ole tegevus, mis toodaks kasumit, aga noh, tal on Eesti majandust toitev, enda pildil hoidmise mõju," rääkis Pruuli.