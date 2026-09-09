Madis Hindre: Kuuse vallandamine hea välja ei paista

Riigi kaitseinvesteeringute keskus on teinud nii head kui ka halba tööd. Need skandlaalsed lepingud sõlmiti siis kui praegust kantslerit ei olnud veel tööl ja minister neid ka ei allkirjastanud. Mis on toonase kantsleri Kusti Salmi ja toonase RKIK-i juhi Magnus-Valdemar Saare vastutus?

Kusti Salmi vastutus on tõenäoliselt väga palju seotud nende protsesside ülesehitamisega. See, kuidas asju RKIK-is aeti. Kas kaitseministeerium kontrollis seda, mida valideeriti kaitseministeeriumis? Magnus-Valdemar Saar – tema allkiri seisab kõigi nende lepingute all. Ja ometi, ma täpsustan, et Kaimo Kuuse (kaitseministeeriumi kantsler) ajal sõlmiti tegelikult suurem osa neist Dataseliga sõlmitud lepingutest, tema tuli tööle 2024. aasta septembris.

Miks on Martin Heremil vaja Kaimo Kuusest lahti saada? See konflikti põhjus on jäänud natuke selgitamata?

Aga mäletate neid aegu, kui Kusti Salm lahkus ja Martin Herem vahetas ametikohta? Siis tulid uued inimesed, tuli uus kantsler, ja pikka aega andis Kusti Salm mitmel pool märku, et ka minister peaks lahkuma. See konflikt sellise kahe seltskonna vahel, kus ühel pool olid Salm ja Herem ja võib-olla ka Palm (Veiko-Vello Palm - toim.) ning teisel pool Pevkur ja Kaimo Kuusk, tasakesti vindus edasi. Ma ei tea, kas nad omavahel suhtlesid, aga mingisuguses suunas see vindus edasi. Ja kui Herem ütleb, et tema ei saa Kuusega koos töötada, on see arusaadav.

Siiamaani on Eesti riik kaitsnud kantslerit väljavahetatud ministri eest. Kantsleril on aega kuus kuud teha koostööd uue ministriga ja vaadata, kas koostööst midagi välja tuleb või mitte. Nüüd Pevkuril paluti Kuusk lahti lasta. Kuidas see välja paistab?

Ega ta hea ei paista. Selge on see, et peaminister oli otsuse teinud. Ma ei usu, et Pevkur oleks tahtnud Kuuse lahti lasta. Pevkur tõi Kuuse sinna ministeeriumisse ja vaevalt, et Kuusk oleks tahtnud eile siinsamas Eesti Televisiooni stuudios nii malbet intervjuud anda, kus ta ütleb, et ma võin ju minna küll, kui tahetakse. Ma meenutan, et eile sealsamas intervjuus Kuusk mainis, et tal oli vestlus Martin Heremiga, aga oli ka riigisekretäriga (Keit Kasemets - toim.). Mina selle vestluse juures ei olnud, aga ma olen kuulnud päris mitmelt poolt, et selles vestluses pani riigisekretär Kuuse ikkagi väga konkreetse valiku ette: kas lähed heaga või lähed halvaga, kas lähed sõbralikult või mitte nii sõbralikult. See viide võiks siis olla mingisugusele distsiplinaarmenetlusele ja ametist kõrvaldamisele. Ma detaile ei tea, aga nii kostub päris usaldusväärsetest kohtadest.

Martin Herem on olnud kaks aastat kaitsetehnoloogia idufirmas Frankenburg strateegiline nõustaja, ja juhtide hulka kuuluvad ka Kusti Salm ja Veiko-Vello Palm. Ja nüüd läheb üks mees kaitseraha saajate hulgast tagasi riigi poolele, kes mõjutab raha jagamist? Kõlab veidralt...

Hoiame silma peal, seda me ju näeme lõpuks lepingutest, mis sõlmitakse, ja koostöödest, mida tehakse. Kui Frankenburgile peaksid nüüd avanema kõik rahakraanid või lepingud, siis võib-olla tõesti kõlab veidralt, aga võib-olla seda siiski ei juhtu. Me ka ei tea, mis saab, sest Martin Herem on viidanud, et ta ootaks oma meeskonda Veiko-Vello Palmi ja võib-olla ka Kusti Salmi, aga mitte kantslerina. Mis rolli nad täitma hakkavad ja mis rolli nad hakkavad kaitsetööstusega koostöös täitma, veel ei tea, aga selge on see, et silm on kõigil inimestel ikkagi väga hoolega peal.

Mis Andres Sutiga juhtus? Kas ta ei viitsi enam?

Andres Sutt ei taha rohkem kandideerida. Aga see põhjendus, et meil on selline tava, et minister ikkagi ei olda siis, kui ei kandideeri – see on väljamõeldud tava või pigem on see tava Reformierakonnas. Mina näen seda niimoodi, et Andres Sutt ei soovi kevadel kandideerida, ja siis Reformierakonna vaade on – ja Sutt saab sellest ka lahkesti aru –, et milleks head ministrikohta raisku lasta. Ministrikoht ei ole ju mõeldud niivõrd ainult töö tegemiseks, vaid see on mõeldud selleks, et tõsta erakonna liikmeid püünele. Mina ei tea, kas ministrikohta peaks niimoodi ära pruukima. Andres Sutt võiks väga ilusasti veel kuus kuud oma alustatud tööd lõpuni teha ja siis minna erasektorisse.