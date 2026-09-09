Neljapäeval on sooja kuni 18 kraadi

Eeloleval ööl koondub madalrõhuala raskuspunkt Soome, selle serva lükkab edelavool suvise sooja idapiiri taha ja seda sajuhoogude saatel. Päeval tekib madalrõhulohus Läänemere kohal väike õhukeeris lisaks ja see suundub piki Eesti lääneserva Soome lahe poole. Toob vihma juurde, on äikest ja siis ka tugevat sadu. Õhutemperatuur on öösel üle 10 piiri, vihmasel päeval jääb 15 kuni 16 kraadi ümbrusse.

Eeloleval ööl sajab mõnes kohas hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul, pärast südaööd ka lõunatuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool vihma, Lääne-Eestis on kohati äikest ja siis on ka tugevaid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel loodetuul 4-10, puhanguti 15 m/s, tugevate puhangute oht on ka äikesepilvede all. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 kraadi.

Reede öö on veel vihmane, aga päeval lääne poolt alates pilved hõrenevad. Virumaal ja Peipsi ääres peab veel sajuhoogudega arvestama.

Nädalavahetusel on sajuhooge hõredamalt, aga päris kuivalt paraku läbi ei saa. Öö vastu laupäeva on kõige jahedam, miinimumiga 5-6 kraadi, päevased maksimumid tõusevad paar-kolm kraadi üle 15, sajupilvede all on jahedam.