Eriolukord pani inimesed e-raamatupoodidest ilu- ja lastekirjandust haarama

Nii Rahva Raamat kui ka Apollo ütlevad, et inimesed loevad väga palju, aga füüsiliste poodide sulgemine pole e-poodidele langenud koormust siiski üks-ühele üle kandnud ning käibed on varasemast tagasihoidlikumad.

"Positiivne on näha suurt huvi raamatute lugemise kui vaba aja veetmise vormi suhtes, mis on Eesti raamatuturu jaoks antud hetkel väga oluline. Teisalt ei ole antud olukord siiski jaeäris üldiselt kaugeltki mitte tavaline ja raamatute müük tervikuna on hoolimata Rahva Raamatu e-poe tellimuste suurest kasvust siiski kaubanduskeskustes suletud raamatupoodide tõttu languses," tõdeb Rahva Raamatu turundusjuht Kersti Küla.

Talle sekundeerib Apollo raamatupoodide tegevjuht Eha Pank.

"Kuna meil on enamus ärist kinni (kõik meie 16 füüsilist kauplust), siis käive on loomulikult väiksem. Aga väga hea meel on tõdeda, et eestlased loevad edasi ja e-poe müügid on mitmekordistunud ja toonud tagasi kaotatud füüsiliste kaupluste müüke. Raamatud müüvad e-poe vahendusel väga hästi, neli kuni kuus korda enam kui eelmisel aastal. Eriti heade müükidega on lastekirjandus ja ilukirjandus ning ingliskeelsed raamatud," loetleb Pank.

Ka Rahva Raamatu esikolmikust kaks moodustavad ilukirjandus ja lastekirjandus. Neist esimese osakaal on kasvanud 24 protsenti ja teisel suisa 61 protsenti.

"Lastekirjandus ja ilukirjandus on küll alati populaarsed olnud, ent käesolev olukord on nende osakaalu veelgi võimendanud. Lastekirjanduse alla kuuluvad ka mitmed laste tegevustele suunatud raamatud, mis on seda kategooriat selgelt mõjutanud," ütleb Küla.

Kolmandal kohal läbimüügilt on Rahva Raamatus psühholoogia žanr, kuhu alla kuuluvad ka eneseabiraamatud. Samas on nende osakaal jäänud muutumatuks.

Sama tõdeb ka Apollo - eneseabikirjanduses muutust pole.

"Eneseabi pigem müüb sama hästi edasi," ütleb Pank. "Pigem on ikkagi ilukirjandus ja lastekirjandus kasvanud, nende müügid olid enne kriisi tagasihoidlikumad."

Apollo korraldas möödunud nädalal ka oma esimese virtuaalse raamatuesitluse. See läks edukalt, Roland Tokko ja Harald Lepiski poolt Eduakadeemia vahendusel välja antud eneseabiteost "Minu elu kutse" müüdi seepeale üle saja eksemplari, mis tõstis raamatu Apollos läbimüügilt esikohale.

Ka teisel kohal on eneseabiteos, Jaak Roosaare "Rikkaks saamise õpik". Kolmandat kohta hoiab Priit Kuuse teos "Laevakokk Wend", tinglikult ka psühholoogia alla liigitatav teos.

"Muutunud pole see, et edetabelis on alati Eesti oma autoreid. Aga kindlasti ostetakse tänu laste koduõppele rohkem õppekirjandust ja nii on tippu tulnud ka sellelaadset kirjandust," ütleb Pank.

Ka Rahva Raamatu esikolmiku moodustavad Eesti autorid: esikohal on Leelo Tungla ja Aleksei Turovski "Kati, Carl ja isevärki farm", teisel kohal Eno Raua "Sipsiku" kordustrükk ja kolmandal Susan Luitsalu "Ka naabrid nutavad".

Küla lisab, et üllatuslikult on eriolukord lükanud varasemast langusest hoopis kasvu suunas liikuma kokanduse kategooria (+60 protsenti). Ühtlasi on huvi tõusnud ka kodu ja aia (+82 protsenti) ning looduse (+72 protsenti) kategooriatesse kuuluvate raamatute suhtes, mida võib samuti eriolukorrast tulenevate piirangutega seostada.

"On oluline toonitada, et hoolimata kasvust jäävad kokandus, kodu ja aed ning loodus kategooriatena siiski tervikut vaadates marginaalseks," lisab Küla.