"Suurem osa piiranguid kõrvaldatakse enne, kui eriolukord lõppeb," ütles Helme valitsuse pressikonverentsil.

"Me teeme kõik, mis meie võimuses. Me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud, kuidas toimub kriiist väljumine, aga meie ei tea, missugune saab olema suvi, sügis ja majanduse olukord kolme kuu pärast ja poole aasta pärast," lausus Helme.

"Kui opositsioonipoliitikud ütlevad, et meil ei ole väljumisplaani, siis meie väljumisplaan on tegelikult detailideni lahti kirjutatud ja on palju detailsem, kui see dokument, mis on teieni jõudnud. Ja selles on ka kuupäevad muide olemas," sõnas Helme.

Helme sõnul ei saanud valitsus kuupäevi avaldada, sest need oleksid nii-öelda oma elu elama hakanud.

"Iga nädala alguses me arutame eelmise nädala andmetele tuginedes ja teadlaste soovitusi aluseks võttes, missuguseid piiranguid me leevendame. Kuigi 99 protsendi tõenäosusega eriolukorda pikendatakse, siis lähema paari nädala jooksul me astume samme piirangute leevendamiseks ja siis tulevad ka kuupäevad," rääkis Helme.

Ratas rääkis, et näiteks kinodes on 2+2 reeglit rakendada üsna lihtne ja ka kontsertidest rääkides võib see olla nii, et teatud arv inimesi võib mingile üritusele tulla. "On see siis 30, 50 või 500 inimest. Aga ma arvan küll, et see 2+2 reegel jääb päris pikaks ajaks kehtima," ütles Ratas.

Ratas rääkis, et valitsus otsustab eriolukorra pikendamise sel nädalal ning seda pikendatakse minimaalselt kahe nädala võrra.

Varasematel andmetel oli valitsusel plaanis erilukorda pikendada kaks kuni neli nädalat, mis tähendaks selle kestmist maksimaalselt 1. juunini.