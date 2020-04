Margus Linnamäele ja Ivar Vendelinile kuuluv valdusfirma MM Grupp (MMG) kaebab vähemalt kahe miljoni euro suuruse nõudega maine kahjustamise pärast kohtusse AS-i Ekspress Meedia, millele kuuluvas ajalehes ja veebiportaalis avaldati ettevõtet kahjustavat infot, vahendab BNS.

Kolmapäeval, 22. aprillil ilmus Eesti Ekspressis ja Delfis artikkel pealkirjaga "Margus Linnamäe kontserni ähvardab sundlõpetamine", milles esitatud paljud väited ja eriti pealkirjas sisalduv info ei vasta MM Grupi sõnul tõele.

"Tegemist on pahatahtliku valetamise ja avalikkuse eksitamisega, mis on eriti taunitav praeguses kriisiolukorras. Arusaadavalt jälgivad ettevõtete koostööpartnerid praegusel ajal, kui sisenetakse osade ekspertide hinnangul suisa sajandi suurimasse majanduskriisi, meedias kirjutatut väga tähelepanelikult ja selliste valeuudiste tootmine on seda lubamatum," ütles MM Grupi juhatuse liige Margus Kähri.

MMG nõuab Ekspress Meedialt kohtus ebaõigete andmete avaldamisega maine kahjustamise eest kaks miljonit eurot ning lisaks tulevikus artikli mõjul tekkivate äriliste kahjude hüvitamist.

Margus Linnamäe suurosalusega investeerimisfirmale Up Invest kuulub ka uudisteagentuur BNS.