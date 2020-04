Nüüd kus plaaniline ravi taastub, kuidas garanteerida, et haigla ei muutu haiguskoldeks?

Selle peale on mõeldud juba kriisi alguses, kuidas haiglahooneid niimoodi sättida, et nii COVID-positiivsed kui ka COVID-negatiivsed saaksid oma abi, kui nad seda vajavad. Teekonnad ja erinevad ruumid on vastavalt sätitud, et kokkupuudet ei tekiks. Sama tähtis on ju ka personali kaitse.

Aga mingit kindlat garantiid ei saa ju keegi anda selles küsimuses?

Plaanilise töö, kui haige tuleb statsionaarsele ravile, ette me teeme ka COVID-i testi. Ravile pääsevad need, kellel testid on negatiivsed.

Millega veel peavad arvestama patsiendid, kes pääsevad nüüd plaanilisele ravile? On neil mingid uued protseduurid, mida peab teadma?

Jah, on küll. Juba haiglasse sisenemisel tuleb läbida kontrollpunkt või triaaž, kus täidetakse tervisedeklaratsioon. Ja kui kõik viirusnähud ja kaebused on negatiivsed, siis toimub kätedesinfektsioon ja patsiendid kannavad haiglas viibides kirurgilisi maske.

Praegu võetakse vastu neid patsiente, kelle visiidid tühistati. Millal hakatakse päris uusi aegu andma, sest praegu ju tegeletakse nendega kelle visiidid ära jäid?

Tegelikult on see erialade lõikes väga erinev. Regionaalhaigla jätkas terve selle kriisiperioodil ka aegkriitilist plaanilist ravi. Ja on erialad, kus juba täna on vabad ajad ka esmaste patsientide jaoks, ja on erialad, kus peab veel mõnda aega ootama, et ära teenindada need patsiendid, kellel on vastuvõtud edasi lükatud.

Millised erialad on kõige kriitilisemad?

Seda on isegi raske öelda, mis on kõige kriitilisemad, sest kriitiline on patsiendi seisund, mis vajab kiiremini ravi - kellel kiiremini, kellel kannatab veel oodata.

Kas teie hinnangul oli plaanilise ravi peatamine õige otsus?

Jah, arvan küll, et see oli õige otsus, sest need otsused tehti mingite andmete alusel, kuidas on teistel riikidel läinud. Meil oli tolleks hetkeks teada, et me sellest viirusest ei pääse. Ja kui kriis on tulemas ja vaadates või Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, teiste riikide andmeid, siis alati on õigem ja targem valmistuda paremini kui jätta valmistumata ja tulemus võib olla hoopis halvem.