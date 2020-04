Aab rääkis "Vikerhommikus", et tema hinnangul aitaks maskide kandmine - kui seda teeb teiste inimestega kokku puutudes enamus rahvast - ära hoida olukorra halvenemist leevendusmeetmete jõustumisel ning seepärast ta sooviks maskikandmise kohustust avalikes siseruumides.

"Kuna valitsuses ei ole suletud ruumide kohta hetkel ühtegi leevendust tehtud - meil on ju lahti ainult toidupoed. Aga kui tuleb järgmine leevendusotsus - on ju räägitud kinnistest muuseumidest, koolide avamine on ju paika pandud, võib-olla kaubanduskeskused mingil hetkel - see on suletud avalik ruum, millest mina räägin - kui otsustame, et teeme sellised kohad lahti, siis selle kõrval arutame, kas maskindmine on kohustuslik müüjale, kliendile," lisas ta.

Aab ütles, et kolmapäeval hakkab valitsusekomisjon arutama järgmisi leevendusmeetmeid ja selle juures arutatakse ka maski kas vabatahtlikku või kohustuslikku kandmist ning tehakse sellekohane otsus.

Küsimusele, kas kolmapeval vastav otsus tuleb, vastas Aab, et ei saa seda kinnitada, kuna ta ise selles valitsuskomisjonis ei osale, küll aga ta teeb sellekohaseid ettepanekuid valitsuse kabinetiistungil.

Aab kinnitas, et kui maskikandmise kohustus kehtestatakse, siis saab valitsus kohalike omavalitsuste kaudu abistada maskide soetamisel vähekindlustatud inimesi, kuid eraettevõtted peavad ise oma töötajatele maskid tagama.