Hollandis baseeruvat firmat trahviti seitsme miljoni euroga.

Konkurentsiameti sõnul on mõned broneeringute tasuta tühistamise variandid saadaval vaid teatud tingimustel ja perioodiks ning see on kliendile eksitav.

Veebileht avaldab ka ebaõiglast psühholoogilist survet klientidele, ärgitades neid kiiresti broneerima, viidates sealjuures, kui palju tube on reklaamitud hinna eest veel saadaval või kui paljud külalised veel sama varianti vaatavad, märkis amet.

Trahv on arvutatud ettevõtte Ungaris teenitud tulu pealt. Kohaliku meedia andmeil on tegemist kõigi aegade suurima riigis määratud karistusega tarbijaõiguste rikkumise eest.