Piirangute leevendamine spordiklubidele suurt abi ei too

Valitsuse otsuse järgi on alates laupäevast lubatud spordi- ja liikumisürituste läbiviimine välistingimustes, seda kuni kümneliikmelistes gruppides. Endiselt tuleb hoida kahemeetrist vahet ning korraldaja või teenuseosutaja peab tagama desinfitseerimisvahendite kasutamise.

Seega on rühmatreeningute korraldamine tingimuste täitmisel taas võimalik. Samas on klubid pigem äraootaval seisukohal – majanduslikult ei tundu kümne osalejaga trennid jätkusuutlikud.

MyFitnessi alla kuulub Eestis 21 spordiklubi. Grupi tegevjuht ja juhatuse esimees Erkki Torn tunnistab, et erilist leevendust valitsuse otsus neile ei too.

"Positiivne on see, et läbi sellise piirangu me suudame ikkagi jällegi natuke rohkem teha, natuke rohkem pakkuda. Olemegi täna siin pingsalt mõelnud, mida teha, kuidas teha, millal teha. Ja me loodame väga, et me esimese treeningu saame oma liikmetele pakkuda juba sellel pühapäeval, aga päris kindel veel selles ei ole."

Eriolukorra ajal on MyFitness treeninguid läbi viinud virtuaalkeskkonna kaudu. Nii seda kui ka võimalikke rühmatreeninguid õues käsitleb ettevõte pigem sotsiaalsete projektidena.

"Me pole veel ka lõplikult mõelnud, et kas nende välitreeningute osas me hakkame tasu küsima või mitte. Kui me seda teeme, siis me kindlasti ei soovi, et need tasud oleks kõrged," sõnas Erkki Torn.

Kindlasti muutub paljude treenerite tegevus jälle aktiivsemaks. MV Spordiklubis töötav rühmatreener Karl Sults vajab oma treeningute läbiviimiseks küll spetsiaalseid sportrihmasid, kuid neid saab edukalt üles seada ka õuetingimustes.

"Kui ma klubis olen töötanud, siis kui ilmad on läinud soojemaks – suvi hakkab lähemale tulema – siis ma olen niikuinii õue kolinud oma rihmadega. Ma olen ära kasutanud mänguväljakute torusid, aga praegu sinna veel otseselt minna ei saa, sest need on kinni. Aga saab puid ära kasutada, poste. Midagi uut otseselt mul ei tule," rääkis Karl Sults.

Ta lisas, et nüüd peab lootma, et ka ilm peab ilusasti vastu, sest muidu ei saa õues trenni teha.

"Igal treeneril tuleb nüüd oma müümisoskus välja - kes kui hästi ennast suudab ahvatlevaks teha inimestele. Ja turvalisuse koha pealt ka. Praegu panin ka oma gruppi info üles, et järgmisest nädalast hakkab pihta. Juba on väga positiivne tagasiside selle koha pealt."