Peaminister ja eriolukorra juht Jüri Ratas ütles Vikerraadios oma teise valitsuse esimesest aastast rääkides, et on rahul, et Keskerakond tegi valitsuse just EKRE ja Isamaaga.

Ratasel tuli kommenteerida ka kolmapäeval Eesti Ekspressis tema valitsuse esimese aasta kohta kirjutatut, et kui peaministri avalik kuvand on leebe ja koostöövalmis, siis "oma tiimi sees on Ratas teistsugune – pinges, sageli ärrituv. Erinevalt Tanel Kiigest on peaminister aeglane, ei võta uut infot omaks ja karjub närviliselt alluvate peale, kes siis omakorda edasi oma alluvatega karjuvad".

Ratas vastas: "Salu, Vedler ja Moora (artikli autorid Mikk Salu, Sulev Vedler ja Erik Moora - toim) on valeinfoga varustatud ja ma loodan, et nad lükkavad järgmises lehes info ümber."

Eesti vajab eriolukorra järel rohkem õigusselgust

Ratas tunnistas, et praegu ei ole seadusandlikult hästi fikseeritud, kuidas üleriigilised kohustused ja käitumisreeglid toimivad, kui riik eriolukorrast väljub.

"Jah, üksiküritusi saab terviseamet ära keelata. Aga kui on tegemist olulise ühiskondliku mõju või majandusliku mõjuga või üle ühe omavalitsuse piire ületava asjaga, siis head regulatsiooni praegu pole. Või kuidas on 2+2 reegliga sel juhul. Toetaksin, kui riigikogu selle peale mõtleks, sest siin on vaja õigusselgust ja seadusemuudatusi," sõnas Ratas.

Peaminister rääkis, et üks praeguse kriisi õppetunde tulevikuks on see, et piiranguid ei pea tegema alati üle-eestilselt, vaid lokaalselt. "Kui Tallinnas on viirusepuhang, siis ei tähenda see, et ka Kihnu tuleb kinni panna," resümeeris ta näitlikult.

AirBalticu osanikuks mineku võimalust polnud

Saates tuli jutuks ka riigi otsus panna Nordicasse 30 miljonit ning saatejuhid küsisid, miks poleks võinud riik hoopis AirBalticusse panustada.

"Miks ei minda AirBalticu osanikuks? Ma ei tea, et selliseid pakkumisi oleks laual olnud. Majandus- ja taristuminister leidis, et parim lahendus on toetada Nordicat," sõnas Ratas.

Ratas lisas, et Eesti riigi huvi Nordicat toetades on, et üheltpoolt oleksid olemas lennuühendused Tallinnast ja Tallinnasse ning teisalt tehtaks ettevõttele uus äriplaan ja see restruktureeritaks.

"Tuleb töötada selle nimel, et meil tekiks üks ettevõte Nordica, Regional Jeti ja Transpordi Varahalduse baasilt ja et see oleks võimalikult konkurentsivõimeline turul," sõnas Ratas.

Kaubanduskeskused võiks avada kahe nädala jooksul

Rääkides Tallinkile antava laenu seisust, ütles Ratas, et praegu on see KredExi ja ettevõtte läbirääkimiste faasis ning valitsuse poolt mingit ajalist viivitamist pole.

Kaubanduskeskuste avamise kohta ütles Ratas, et lähipäevil seda ei juhtu, kuid lähema kahe nädala vaates ta toetab seda.

Piiride avamisest rääkides leidis peaminister, et see peab toimuma koordineeritult ja regioonide kaupa, Eesti vaatest siis teiste Balti riikide ja Soomega läbi rääkides.