Moora valitsuse aastast: avalikkus on hakanud paljusid asju alla neelama

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ütles valitsuse esimest aastat kommenteerides, et nii avalikkuse kui ka ajakirjanduse nahk on muutunud oluliselt paksemaks ning alla neelatakse asju, mis veel mõni aasta tagasi oleks viinud poliitikute tagasiastumiseni.

Jüri Ratase praegune valitsus andis aasta tagasi ametivande. Moora meenutas "Ringvaates", et valitsuse ametisse astumisele eelnesid tulised läbirääkimised, mis ka ühiskonnas ärevust tekitasid. See ehmatas tema hinnangul ka koalitsiooni liikmeid. Nüüd on aga valitsus sellest üle saanud ja koostöö hea.

"Ma täitsa usun, et koostöö ja meeleolu selles valitsuses keskmiselt ongi olnud kogu aeg parem kui see välja paistab ja võib-olla parem ka kui pajudes teistes valitsustes, sest selline väline konfliktijoon, ühiskonna lõhestatus on neid liitnud," rääkis ta.

"Ma arvan, et alguses see ehmatas neid, teisest küljest on neid ka kokku liitnud. Ma arvan, et /.../ mõnel juhul on võib-olla isegi kurja nägu tehtud avalikkuse ees, kus tegelikult on kogu aeg olnud teada, et muidugi me läheme koos rõõmsalt edasi. Kuhu meil minna on?" lisas Moora.

Moora ütles, et ka avalikkus suhtub nüüd valitsuse liikmete sõnavõttudesse rahulikumalt. "Selle aasta esimene pool oli üldiselt rahulikum. Skandaale, mis otse suuvärgist tuleneks, oli tunduvalt vähem pärast Soome peaministri avalikku pisendamist," rääkis ta.

"Kindlasti nii avalikkus kui ka ajakirjandus on hakanud laskma läbi asju, mida nad muidu poleks lasknud ja on hakanud neelama alla asju, mis, ma arvan, oleks veel viis aastat tagasi tekitanud kohese tagasiastumise. Selles mõttes on läinud kõigi nahk oluliselt paksemaks. Koroonakriis on seda vaimset olukorda nii palju muutnud, et siis on tähelepanu olnud teisel asjal. See on põhimõtteliselt hetk, kus kogu ühiskond soovib, et ükskõik, kes valitsuses on, õnnestuks," lisas ta.