Kaljulaidi sõnul on põhiseadusega vastuolus tervise infosüsteemist ehk TIS-ist andmete saamise küsimus.

"Põhiseadusega vastuolus on seaduse see osa, millega antakse kriisiolukorras hädaabiteadete menetlemise andmekogule õigus saada tervise infosüsteemist andmeid selle kohta, kas, kus ja millal on mõnele inimesele selles kriisiolukorras antud arstiabi või osutatud tervishoiuteenust. Ehk sisuliselt me räägime, et meie kriisiabitelefonilt 1247, saaks küsida infot asjaolu kohta, kas mõni inimene on kriisis paigutatud mõnda Eesti haiglasse," selgitas president.

Aeg nõustus, et seadus on jäänud võib-olla tõepoolest natukene liiga avatuks. "Seda võib piiritleda ja ma usun, et kui president selle riigikogule tagasi saadab, siis riigikogul on võimalus seda uuesti menetleda ja seda määratlust täpsustada," ütles Aeg ERR-ile.

"Minu seisukoht on, et oleks mõistlik sellele uuesti otsa vaadata ja konkreetsemaks seda teha, et seda laia tõlgenduspiiri koomale tõmmata," lisas ta.

Aeg tõi ka näite: "kui meil on kriisiaeg, aga inimene läheb näiteks hambaarsti juurde või läheb hoopis psühhiaatrilist abi saama, mis ei ole seotud absoluutselt kriisiga. Aga kui see tõepoolest on niimoodi, et TEHIK-u (tervise ja heaolu infosüsteemide keskus - toim.) info on nähtav kriisiabi telefonile, siis liiga laialt, saavad nad sellele informatsioonile ligi. Seda peaks oluliselt koomale tõmbama, kitsendama. Lihtsalt, et kriisi ajal keegi on saanud tervishoiuteenust, et see on kõik näha seal sellele kriisiabitelefonil töötavale vabatahtlikule - ma olen nõus, et see ei peaks olema nii laialt kättesaadav," lausus Aeg.