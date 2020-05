Põhiseaduskomisjon võtab riigikokku tagasi saadetud päästeseaduse lahti

Puustusmaa rääkis, et neljapäeval toimunud põhiseaduskomisjoni istungil suurt vastuolu põhiseadusega ei tuvastatud, ent otsustati kompromisslahenduse kasuks, sest seadust on väga vaja.

"Arvestades ühiskonna vajadusi ja selle seaduse olemuslikku tähendust ja tema mõju, siis me leidsime, et meil on mõistlik siiski teha ettepanek see seadus lahti võtta ehk mitte toetada selle muutmata kujul vastu võtmist," ütles Puustusmaa.

Seadus on riigikogu suures saalis esimesel lugemisel järgmisel neljapäeval.

Ta ütles, et ajakriitilise seaduse muutmata kujul vastu võtmine oleks tähendanud täiendavat ajakulu, kuna sel juhul oleks seadus liikunud edasi riigikohtusse.

"Juhul kui saal toetab selle seaduse kiiret lahti võtmist, siis me ei hakka vaidlema mõttetute asjade üle riigikohtus. Siis sellisel juhul me teeme need muudatused suhteliselt ruttu ära, et me saaksime selle ka suhteliselt ruttu menetleda läbi ja vastu võtta," lausus Puustusmaa.

President Kersti Kaljulaid jättis kaks nädalat tagasi välja kuulutamata päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse.