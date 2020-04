USA majandus langes esimeses kvartalis 4,8 protsenti, seda peamiselt koroonaviirusest tingitud tarbimise aeglustumise tõttu. Analüütikud arvavad, et hullem on veel ees ja ameeriklased peaksid valmis olema majanduskriisiks.

Nii suurt kukkumist ei ole ameeriklased näinud 2008. aastast saati, kui algas ülemaailmne majanduskriis.

"Ma olen tõenäoliselt ühe päeva kaugusel teise laenu võtmisest, et üritada hoida seda ettevõtet töös," ütleb Bostoni väikeettevõtja Nehal Shah.

Koroonaviiruse leviku tõttu on paljud ettevõtted pidanud oma uksed sulgema ja tarbijad sunnitud kodus istuma. Jaemüük kahanes märtsis 8,7 protsenti. Olukorda ei ole seni suutnud päästa ka valitsuse abipaketid.

Majandusanalüütikud arvavad, et selle kvartali tulemused on tõenäoliselt veelgi hullemad ja võivad küündida suure depressiooni aegsete näitajateni.

"See on suurim vapustus pärast suurt depressiooni. See on väga sügav vapustus ja me peame seda võtma tõsiselt," hoiatab Valge Maja majandusnõunik Kevin Hassett.

"Ma arvan, et kui hakkame mais ja juunis majandust avama, siis selle olukord taastub juulis, augustis, septembris," leiab USA rahandusminister Steven Mnuchin. "Me toetame majandust enneolematu abiga. Triljonid dollarid lähevad majandusse ja ma arvan, et sellel on märkimisväärne mõju."

Valge Maja hoiatab, et juunis võib töötuse määr tõusta 20 protsendini.