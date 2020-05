USA-s puudub üksmeel, kuidas majanduslangusest välja tulla

Koroonaviirus on viinud USA majanduse raskesse seisu ning kriisist väljumine pole lihtne. Poliitikud ootavad otsuseid föderaalreservilt, viimane vaatab aga hoopis kongressi poole, mis on täielikult lõhenenud.

Koroonaviiruse taandudes seisab USA silmitsi olukorraga, kus paljud ettevõtted on läinud pankrotti, leibkondadel on suur laenukoormus ja miljonid ameeriklased on kaotanud töö. Valge Maja ennustuste järgi võib töötuse määr järgmisel kuul olla juba 20 protsenti.

"Sellise ulatuse ja kiirusega langus on lähiajaloos pretsedenditu. See on oluliselt hullem, kui kõik majanduslangused pärast teist maailmasõda," ütles USA föderaalreservi esimees Jerome Powell. "Nende seas, kes veebruaris töötasid ja kaotasid märtsis töö, oli umbes 40 protsenti neid leibkondi, kes teenisid aastas vähem kui 40 000 dollarit," lisas ta.

Föderaalreserv on algatanud mitu laenuprogrammi ja süstinud raha krediiditurgudesse, kuid see ei pruugi olla piisav. "Eriti, kui mõelda, et tulevik on äärmiselt ebakindel ja kannab endaga tohutut langusriski," märkis Powell.

Föderaalreserv on aastaid muretsenud, kuidas majandust võimaliku languse korral turgutada, sest baasintressimäärad on olnud juba niigi madalal. Soovitusi on erinevaid, neist üks on näiteks negatiivsete intresside kehtestamine.

"Me maksame nullintressi ja teised riigid maksavad isegi vähem, kui suudate seda uskuda. Nad saavad raha ja ma arvan, et peaksime olema samasuguses olukorras," ütles USA president Donald Trump.

Teised soovitajad leiavad, et tuleks suurendada finantsvarade hulka, mida föderaalreserv saab osta, mõeldes siinkohal eelkõige ettevõtete võlakirju. Powelli arvates peaks aga hoopis kongress ohjad enda kätte võtma: "Lisatoetused võivad olla kulukad, aga on seda väärt, kui see aitab ära hoida pikaajalist kahju ja tähendab tugevamat taastumist."

Kongress on majanduse turgutamiseks vastu võtnud rekordsummades abipakette ja esindajatekojas hääletatakse reedel järgmise üle. See jääb aga suure tõenäosusega toppama senatis, sest vabariiklased on aina rohkem mures defitsiidi pärast.

"Enne, kui astume järgmise sammu ja otsustame abipaketi summa üle, võiksime saada andmeid selle kohta, mis abi tegelikult vajame. Avame uuesti osariikide majanduse ja saame päriselt aru, mida selles olukorras vajatakse!" ütles USA esindajatekoja vabariiklaste juht Kevin McCarthy.

Föderaalreserv ennustab, et majanduse taastumine võib aega võtta vähemalt paar aastat.