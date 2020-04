Euroopa keskpank prognoosib majanduslanguseks kuni 12 protsenti

Soodsamaks tehti laenuprogramm, mille alusel pakub keskpank odavaid laene euroala pankadele. Teatati ka uutest pandeemiakriisiga seotud pikemaajalistest refinantseerimisoperatsioonidest.

Keskpank jättis muutmata 750 miljardi eurose erakorralise varaostuprogrammi, millega tuldi välja märtsi lõpus seoses koroonaviiruse kriisiga.

Keskpanga president ütles Christine Lagarde ütles neljapäeval, et euroala majandus on silmitsi langusega, mis oma ulatuselt ja kiiruselt on pretsedenditu rahuaja jaoks.

"Võttes arvesse ebakindlust, mis ümbritseb enneolematu ulatusega majanduslangust, eeldavad Euroopa keskpanga majandusarengu stsenaariumid, et euroala majanduslangus võib tänavu ulatuda viie kuni 12 protsendini. See sõltub oluliselt piirangumeetmete kestusest ja ettevõtluse ja töötajate majanduslike kahjude leevendamise poliitikatest. Kui piirangutest aegamisi loobutakse, näevad need stsenaariumid majandustegevuse toibumist, ehkki selle kiirus ja ulatus jääb suuresti veel määramatuks," rääkis Lagarde.