ÜRO: koroonapandeemia võib ohustada miljonite laste vaktsineerimist

ÜRO agentuuri teatel on enamik riike regioonis jätkanud laste vaktsineerimist pandeemia ajal, kuid range kontrolli all, et välistada haiguse levitamist.

Samas on mitmed kampaaniad peatatud ning tervishoiutöötajad on suunatud ümber tegelema COVID-19 kriisiga.

"Selle tulemusena võib üks viiest lapsest ehk kümme miljonit alla viie aasta vanust last jääda ilma vaktsineerimisest poliomüeliidi vastu," teatati avalduses.

"Ligi 4,5 miljonit alla 15-aastast last võivad jääda ilma vaktsineerimisest leetrite vastu," lisas organisatsioon.

UNICEF-i regionaalse juhi Ted Chaibani sõnul on hädavajalik, et iga laps saab vaktsiini surmavate haiguste vastu nagu lastehalvatus, leetrid, difteeria ja hepatiit.

Desinfitseerimise, kaitserõivastuse, sotsiaalse distantsi ja teiste meetmete rakendamine võimaldab laste vaktsineerimist isegi COVID-19 ajal, rõhutas ta.

UNICEF ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatasid aprilli keskpaigas, et umbes 117 miljonit last võib nakatuda leetritesse, kuna kümned riigid on pandeemia tõttu peatanud oma vaktsineerimiskampaaniad.