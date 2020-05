Austraalia peaministri Scott Morrisoni sõnul asjaga tegeletakse, kuid piiride avamiseni läheb veel aega. Samas rõhutas peaminister, et kaks riiki on selgelt teel tagasi normaalse elu juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii Austraalia kui ka Uus-Meremaa on koroonaviiruse puhanguga suhteliselt hästi hakkama saanud. Uus-Meremaal ei tuvastatud teist päeva järjest ühtegi koroonaviiruse juhtu, Austraalias lisandus vaid 25 uut nakatunut.

"Uus-Meremaa peaminister ja mina oleme nüüd juba mitu nädalat rääkinud turvalisest reisitsoonist Austraalia ja Uus-Meremaa vahel," ütles Morrison. "See on hetkel veel tulevik, kuid oluline on see ära märkida, kuna see on osa meie teest tagasi."

"Mingil hetkel hakkavad nii Austraalia kui ka Uus-Meremaa taas muu maailmaga kontakteeruma ja kõige loogilisem on sellega algust teha Austraalia ja Uus-Meremaa vahel," lisas ta.