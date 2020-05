Uus digilahendus aitab perearstidel kiiremini raviotsuseid teha

Juba pikka aega sisestavad arstid inimeste terviseandmeid terviseinfosüsteemi ehk digilukku. Haigekassa tellis uue kliiniliste otsuste tugisüsteemi, mis võtab just need andmed patsiendi analüüsi aluseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kogu informatsiooni, mis on sinna kokku koondunud, leiab otsuste tugi üles, analüüsib - meil on kasutusel 1600 erinevat algoritmi - ja annab arsti töölauale just konkreetselt tema kohta käivad soovitused ja ka meeldetuletused," selgitas otsustustoe projekti juht Karin Kõnd.

"Ravijuhendite lingid on olemas, aga on ka lühisõnumid. Ta võtab välja näiteks, et neerufunktsioon on inimestel langenud - see on oluline paljude ravimite määramisel -, siis ta kuvab selle. Või kui on kolesterooliväärtused teatud haigustega seoses nihkes või on veresuhkur nihkes, siis ta kuvab selle otse välja mulle," rääkis Tallinna Perearstide Seltsi juht Reet Laidoja.

Kõik andmed jäävad digilukku alles ja ka sealt on edaspidi võimalik terviseandmete kohta pikemalt lugeda.

Uus süsteem peaks aga arsti aega säästma ja ise teatud otsused ära tegema.

"Tegelikult on patsientidel ka ootus, et kui ta tuleb mulle vastuvõtule ja ütleb, et ma käisin seal ja seal, te kindlasti juba näete, mis seal on, siis ma ütlen, et nüüd läheb natukene aega ja see natukene aega võib olla mitu minutit, kui ma otsin üles selle vajaliku info, milleni tahan jõuda, et see pilt kokku panna," rääkis Laidoja.

Perearstid kasutavad kolme tarkvaralahendust ja kliiniliste otsuste tugisüsteemi teevad klientidele kättesaadavaks seega just tarkvarapakkujad.

"Esialgu me teeme selle kättesaadavaks esimesele tarkvarapakkujale, kelleks on AS Medisoft ja tema kliendid saavad seda kasutada. Maikuu jooksul liituvad ka teised tarkvarapakkujad ja suve alguseks on see teenus loodetavasti kättesaadav kõikidele perearstidele ja -õdedele," ütles Kõnd.

Projekti kogumaksumus on miljon eurot, millest pool saadi EAS-i Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja teise poole panid haigekassa ja sotsiaalministeerium.