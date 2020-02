Valitsus otsustas oma neljapäevasel istungil muuta tervise infosüsteemi (TIS) põhimäärust, millega luuakse automaatne andmevahetus nakkushaiguste andmete edastamisel ning tekib võimalus, et süsteem hakkab perearstile ravisoovitusi pakkuma.

TIS-i muudatused võimaldavad võtta kasutusele perearstide kliiniliste otsuste tugisüsteemi, mis hakkab perearstidele ja -õdedele operatiivselt edastama patsientide kohta ravisoovitusi, mis kuvatakse perearsti ja -õe töölaual visiidi käigus, öeldakse valitsuse ülevaates.

"Selleks, et perearst ja tema meeskond saaksid oma tööd teha võimalikult hästi, peab arsti infosüsteem olema kiire ja kasutajasõbralik ning toetama arsti raviotsuste tegemisel. Uus lahendus toob arsti töölauale personaalsed soovitused konkreetse patsiendi ravimiseks, viies kokku arsti meditsiinilised teadmised ja elektroonses haigusloos olevad inimese terviseandmed," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik ministeeriumi saadetud pressiteate vahendusel. "Haigekassa ja perearstide koostöös valmiv otsustustugi võimaldab hoida kokku arsti aega ja olemasolevad terviseandmed inimeste tervise heaks paremini tööle panna. Otsustustoe valmimine on oluline teetähis inimkesksema tervishoiu poole liikumisel," lisas Kiik.

Ravisoovitused võtavad arvesse nii patsiendi seniseid terviseandmeid ja väljakirjutatud digiretsepte, kui ka konkreetse visiidi käigus lisatud andmeid, mida ei ole veel lõplikult kinnitatud tervisedokumendi kujul TIS-i edastatud. Samuti arvestatakse patsiendi varasemaid diagnoose, operatsioone ja protseduure, analüüse ja tarvitatavaid ravimeid, tulevikus ka elustiilinäitajad ja geneetilised riskiskoorid.

Tõenduspõhistele ravijuhenditele toetudes edastab otsustustugi arstile konkreetse patsiendi kohta diagnoosi- ja ravisoovitusi. Tervishoiutöötajatele on see täiendav võimalus, tarkvaralahenduse kuvatud ravisoovituste õigsuses ja kindluses veendub lõpuks alati tervishoiutöötaja ise.

Otsustustugi jõuab perearstide kasutusse 1. aprilliks.

Eesti Haigekassa juhatuse liikme Karl-Henrik Petersoni sõnul aitab haigekassa kliinilise otsustustoe loomisega tõsta perearstide töökvaliteeti, sest lahendus võimaldab perearstidel teha kiiremaid ja veelgi paremaid otsuseid. "Tänapäeval muutuvad ravisuunised sedavõrd kiiresti, et arstil on vaja lahendust, mis teda igapäevases töös toetaks," ütles Peterson pressiteate vahendusel.

Eesti Perearstide Seltsi juhi Le Vallikivi sõnul on otsustustugi tänase infokülluse ajajärgul perearstile hädavajalik digitaalne tööriist, mis aitab eelneva terviseajaloo ja -andmete põhjal teha otsuseid, millised võiks olla konkreetse patsiendi puhul kõige sobivamad uuringud, analüüsid ja ravimid. "Samuti annab otsustustugi nõu, kui suur peaks olema tervishoiusüsteemi tähelepanu just sellele patsiendile, selleks et tagada parimad tulemused tema tervisele," ütles Vallikivi pressiteates.

Kliiniliste otsuste tugisüsteemi projekti rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Haigekassa koostöös sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega. Projekti kogumaksumus on miljon eurot ning edaspidi tasub selle käigushoidmise eest haigekasse, rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil.

Samuti nähakse tervise infosüsteemi põhimääruse muudatusega ette automaatne andmevahetus nakkushaiguste andmete edastamisel. Seni on raviasutused nakkushaiguste andmeid nakkushaiguste registrile edastanud e-postiga või paberil. Muudatus on vajalik, et tagada õigeaegsed seireandmed ja õigeaegne reageerimine nakkuse kahtluse korral vajalike tõrjemeetmete kasutuselevõtuks.

Määruse muudatused on planeeritud jõustuma tänavu 2. märtsil.