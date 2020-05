Popov: oleme teiseks laineks paremini valmis

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul tuleb valmis olla ka selleks, et koroonaviirus ei kao suve jooksul ära. Ta ütles ETV saates "Esimene stuudio", et kui teine viiruse laine peaks siiski tulema, on riik selleks paremini valmis.

"Selleks tuleb hoida erakorralise meditsiini osakondades teatud valmidust, et ravida patsiente, kes on potentsiaalsed COVID-19 nakatunud. Kas see peab püsima kogu suve jooksul, näitab meie epidemioloogiline situatsioon. Kui 14-15 päeva enam ühtegi positiivset proovi ei tule, võib mõelda selle peale, et võib-olla niisuguses mahus EMO valmidus ei pea olema," ütles Popov.

Popov ütles, et juhul kui Eestis peaks tulema ka koroonaviiruse teine laine, siis Eesti on selleks paremini valmis. "Kohe kindlasti. Kõigepealt suur kogemus, mida me saavutasime. Me reaalselt teame, mida peab tegema ja mida on vaja teha natukene teisiti. Ja lisaks sellele me planeerime oma tulevikku praegu ja me arutame, mida me veel vajame selleks, et olla paremini valmis," lausus Popov.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles Vikeraadio "Reporteritunnis", et terviseamet vajaks kiiret restarti, et olla sügisel võimalikuks uueks koroonaviiruse laineks paremini valmis. "Kala hakkab alati haisema peast. Täna valib juhtkond alluvaid ja kui ei ole head meeskonda, siis tuleks teha restart sügiseks," ütles Kokk. Ta ütles, et terviseamet on kogu kriisi vältel teinud palju vigu.

Popovi sõnul teeb selline jutt teda kurvaks. "Mul on kurb lugeda ja kuulda kogu aeg, et terviseamet tegi kõik valesti. Ma näen ju reaalselt haiguse ja epideemia dünaamikat Eestis ja ma näen tulemusi. Sisuliselt see, kuhu me praegu oleme jõudnud, et juba on võimalikud leevendused ja piirangute kaotamine - ma arvan, et terviseameti roll on selles protsessis ülisuur," kommenteeris Popov.

Popov rääkis, et hoolimata sellest, et tänavatel on näha juba rohkem inimesi, on säilinud teatav hirm koroonaviiruse vastu. "See hirm on tavainimestel ja isegi meedikutel, kes peaksid meie patsiente teenindama. See hirm on veel vaja ületada. Sellele aitab kaasa aeg ja väga head protokollid," lausus Popov.

Popov tunnistas, et kardab uusi nakatumisi kui pendelränne taas Eesti ja Soome vahel avaneb, aga samas tõdes ta, et selle vältimiseks rakendatud meetmed on üsna ranged ja seoses sellega riskid madalamad. "Need meetmed on suhteliselt ranged. Laevale ei pääse võib-olla sama arv reisijaid nagu tavaliselt. Tekivad spetsiaalsed teekonnad, kuidas inimesed laeval saavad liikuda jne."

Popov loodab, et saab pärast eriolukorra lõppemist naasta oma senisele töökohale ja jätkata inimeste ravimist.