"Kust te üldse võtate eelduse, et me teeme tänavu veel ühe lisaeelarve," ütles Helme vastuseks opositsioonisaadik Ivari Padari küsimusele, milliseid maksumuudatusi valitsus plaanib teise lisaeelarvega.

Rahandusminister sõnas, et kui väliskeskkonnas ei toimu ränke muutusi, ei näe ta vajadust teiseks lisaeelarveks selle aasta jooksul.

"Ütlen seda suurte reservatsioonidega, sest võib juhtuda, et puhkeb epideemia Eesti sees või juhtub väliskeskkonnaga või juhtub pankadega midagi. Aga praegu ma ei näe vajadust uueks lisaeelarveks."

Maksuaruteludeks tekib Helme sõnul vajadus pigem alles siis, kui hakatakse tegema 2021. aasta eelarvet.

Ivari Padar tõi välja konkreetselt toiduainete käibemaksu, mille määra on võimalik Euroopa Liidus langetada viiele protsendile ja küsis, mida Helme sellest võimalusest arvab.

Helme vastas, et toiduainete käibemaksu langetamine on teemana väga pikalt ettepanekuna ülal olnud.

"See on idee, mida ma isiklikult toetan, aga mille realiseerimise takistus on see, kuidas katta sellest laekumata tulu," sõnas Helme.