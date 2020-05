ERR Washingtonis: USA lihatootmine on viiruse tõttu langenud 40 protsenti

Eelmise aastaga võrreldes on USA-s lihatootmine langenud 40 protsenti, kuna paljud ettevõtted on koroonaviiruse tekitatud kriisi tõttu läinud pankrotti või pidanud ajutiselt uksed sulgema. Vaatamata sellele, et lihatööstused üritavad vaikselt tavalise töörütmi juurde naasta, kardavad eksperdid, et poodides võib tekkida tootenappus.

USA suuremad lihatööstused avavad mitmenädalase tööseisaku järel taas uksi. Ettevõtted kinnitavad, et nad on töötajate turvalisuse nimel suurendanud ettevaatusabinõusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme Smithfieldi lihatööstusele lubanud isikukaitsevahendeid ja me tagame ka selle, et töötajate eelnevad kontaktid selgitatakse välja," rääkis Lõuna-Dakota kuberner Kristi Nome.

Lõuna-Dakota Smithfieldi harus nakatus kriisi alguses koroonaviirusesse 800 töötajat. Missouri maapiirkonna ametiühingu juhi Axel Fuentese sõnul ei ole ettevõte aga oma vigadest õppinud. Ta tõi näiteks, et osades tehastes töötab endiselt koos liiga palju inimesi. Seetõttu on Fuentes otsustanud Smithfieldi kohtusse kaevata.

"Kui me ei kontrolli lihatöötlemisettevõtteid, siis ilmselgelt võivad terved kogukonnad haigestuda," ütles Fuentes.

Eelmise aastaga võrreldes on lihatootmine langenud 40 protsenti. Seetõttu kardetakse, et mõnda aega on tarbijate valikuvõimalus väiksem ja hinnad kõrgemad.

"Ma ei üllatuks, kui mais tõuseksid lihatoodete hinnad toidupoodides umbes 20 protsenti," arvas Kansas State'i ülikooli põllumajandusprofessor Glynn Tonsor.

Hulgimüügipood Costco on juba piiranud lihamüüki. Kiirtoiduettevõtted McDonald's ja Wendy's kärpisid aga menüüd.

"Ma arvan, et see on hea idee, kui mõelda, et selle kõige alguses kadusid asjad lettidelt kiiresti ja inimesed varusid liiga palju kaupa," kommenteeris Minnesota osariigi elanik Lori Labarre.

Samal ajal üritavad erinevad taimse liha tootjad olukorda ära kasutada, pakkudes allahindlusi ja suuremat valikut.