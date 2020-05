Oksjoni tulemusel emiteeris riigikassa 150 miljoni euro väärtuses kuuekuuse lunastamistähtajaga võlakirju, mille keskmine tootlus on -0,177 protsenti ning 225 miljoni euro väärtuses 12-kuuse lunastamistähtajaga võlakirju, mille keskmine tootlus on -0,141 protsenti. Negatiivne tootlus tähendab, et võlakirjade ostja maksab riigile intressi.

Oksjonil osalesid neli diilerit, kes tegid pakkumised mõlemas tähtajas. LHV pank ostis riigivõlakirju 200 miljoni euro eest. Panga teatel on riigivõlakirjade soetamine hea võimalus oma likviidsete vahendite efektiivseks paigutamiseks, aidates seeläbi vähendada ka kohaliku kapitalipakkujana koroonakriisi mõju. Tegemist on Euroopa Keskpanga tagatiskõlbulike võlakirjadega, mis tagab panga jaoks kõrge likviidsuse.

Lühiajalisi võlakirju kasutatakse riigi rahavoo juhtimiseks ja nende kasutamine on soodsam kui pankadega sõlmitavad valmisolekulaenude lepingud, sest lühiajaliste võlakirjadega ei kaase jooksvaid kulusid.

Riigikassa igakuine rahavoog võib kõikuda mitmesaja miljoni euro ulatuses, kuna suur osa makseid tehakse kuu alguses ja suur osa tulusid laekub kuu lõpus. Seega on riigikassal võimalik võlakirjaturult operatiivselt vahendeid kaasata ja rahavoo kõikumist tasandada. Lisaks peab riik tagama erakorraliste sündmuste puhuks vajaliku likviidsuse.

Esimest korda väljastas riik lühiajalisi võlakirju möödunud aasta kevadel ning kolmapäevane emissioon oli Eesti neljas lühiajaliste võlakirjade emissioon.

Lühiajaliste võlakirjade diilerite nimekirjas on AS LHV Pank, AB SEB Bankas, Swedbank AS, Luminor Bank AS ja OP Corporate Bank.

Eesti lühiajaliste võlakirjade raamistik annab võimaluse riigil emiteerida kuni 12-kuise tähtajaga ülekursiga võlakirju, mille kulukus sõltub turutingimustest. Võlakirjad on suunatud kutselistele investoritele.

Emiteeritud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE Eesti depositooriumis.