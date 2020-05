Hansson: tänu endistele ministritele ja eurole saame headel tingimustel laenu

Hansson tuletas "Esimesele stuudiole" antud intervjuus meelde soovitust, et valitsus võiks headel aegadel raha reservi koguda, et halbadel aegadel seda kulutada.

"Ma toetan seda, et halbadel aegadel ajame eelarve väikesesse puudujääki. See on meie eelarvesüsteemi loogika. Ma arvan, et see lähtub tervest mõistusest, talupojatarkusest, et headel aegadel paned raha kõrvale, et halval ajal seda kulutada," ütles ta, lisades samas, et valitsus ei tohiks halval ajal raha ka valimatult igale poole külvata.

Hansson tõdes, et poliitikutele meeldib samas vaid üks pool sellest sõnumist.

"Kui on halvad ajad, siis nad viitavad seadusele ja ütlevad, et meil on tore seadus, mis ütleb, et me peaksime kulutama. Aga headel aegadel seda teist sõnumit, et nüüd võiks natuke pidurile vajutada, ei taheta hästi kuulda võtta. Ma arvan, et paljud poliitikud tahavad alati kulutada," rääkis ta.

Reformierakonna liige Andres Sutt on praeguse valitsuse eelarvepoliitikat teravalt kritiseerinud. Hansson on temaga nõus.

"Ma arvan, et viimasel aastal tehti mingeid korrektuure hambad ristis, aga lasti juba mõni aasta tagasi see asi käest ära mingil määral. Mitte kriitiliselt, aga siiski. Ma arvan, et majandus oli rohkem ülekuumenenud kui pidi olema, me kaotasime natuke konkurentsivõimet ja need rahad, mida me oleks võinud koguda, oleks täna olnud väga kasulikud," selgitas ta.

Hanssoni hinnangul teeb valitsus õigesti, kui võimalusel praegu raha laenab. Head laenuvõimalused on tema hinnangul varasemate valitsuste teene.

"Arvan, et vundament on meil olnud nii tugev, et meil puhvreid on. Ja euro teene ka. Endised rahandusministrid ja euro on need, mis lubavad meil praegu seda teha. Kui oleks praegu Eesti kroon, ma ei tea, kas me suudaksime sellistel tingimustel raha laenata," ütles ta.