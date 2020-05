Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kuus positiivset testi tulemust Tallinnas ja üks positiivne testi tulemus laekus Võru maakonda.

7. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 61 inimest (ööpäev varem 67), neist neli (sama, mis ööpäev varem) on juhitaval hingamisel.

Haiglast on koju saadetud 264 inimest, lõpetatud on 273 haigusjuhtumit . Eelmise ööpäeva jooksul suri Tartu Ülikooli kliinikumis ravil viibinud 63-aastane naine. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 56 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 60 530 esmast testi, nendest 1720 ehk 2,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata koroonakaardilt.