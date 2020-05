Koroonapandeemia alguses puudus Eestil võimekus kõiki haigestunuid testida ja nii anti perearstidele märtsis õigus panna inimesele diagnoos testi tegemata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeva seisuga on perearst haigustunnuste alusel pannud COVID-19 diagnoosi 500 inimesele ja kõige sagedamini kasutasid arstid seda võimalust märtsi keskpaigas.

"Me diagnoosisime kliinilise pildi ja siis ka teiste diagnoosimise kriteeriumite järgi, mis oli see, kas tal on olnud lähikontakt teadaolevalt COVID-19 haigega, on ta tulnud välisreisilt, risikipiirkonnast ja nendel puhkudel ka, kui oli tegemist töötajatega, kes puutusid kokku kas või ametialaselt COVID-19 patsientidega. Nende puhul me panime diagnoosi kliiniliselt," selgitas Tartu ülikooli professor, perearst Ruth Kalda.

181 inimest sai oma perearstilt koroonadiagnoosi Harjumaal, 93 Saaremaal. Kui nende maakondade tulemused on ootuspärased, siis üllatavalt palju - 61 juhtu - diagnoositi Viljandimaal, kus muidu oli haigestumine suhteliselt madal. Kalda sõnul võib üks põhjus olla asjaolu, et maakohtades elavatel inimestel võis olla keeruline minna Viljandisse drive-in testipunkti.

Kuigi ametlikult kasvab nakatunute arv pea neljandiku võrra, siis terviseameti kinnitusel on haigestumine Eestis jätkuvalt suhteliselt madal.

"Võib siiski väita, et väga olulisel määral ulatuslikku levikut, kui me täna oleme näinud, ei ole. Jah, loomulikult, see 500 lisandub sellele 1700, mis juba testimise tulemusel on kinnitatud, kuid meile teadmata väga suurt levikut see siiski ei näita," ütles terviseameti juht Merike Jürilo.

Kuigi iga päev lisandub üksikuid uusi nakatunuid, siis seitsmes maakonnakeskuses tegustevad drive-in testimispunktid jätkavad töötamist kuni mai lõpuni. Juunis või juulis on kavas senist testimiskorda muuta.

"Inimene saab igal juhul testima, kui tal on vajadus, tal on COVID-i näidustused. Selles mõttes see testimise barjäär jääb ikka madal, et kõik, kellel on vaja, peavad saama testida, aga eelkõige läbi perearsti," rääkis Jürilo.

Kokku on Eestis COVID-19 diganoositud 2220 inimesel, terveks on tunnistatud ligi 1200 inimest.