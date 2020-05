Suursaarte ja Tallinna vahelist lennuliiklust korraldav Transaviabaltika vaidleb riigiga selle üle, kas viimane peab objektiivselt põhjendama nõuet, et teenust osutataks lennukitega, mis on toodetud aastal 2000 või hiljem, kirjutab Postimees.

Firma esindaja sõnul võib riigikohtu otsus luua pretsedendi, mis mõjutab kõiki tulevasi lennuhankeid üle Euroopa.

"Me ei vaidle, et sellist kriteeriumit pole võimalik panna. Tahame teada objektiivseid kriteeriume: mis regulatsioonidega 2000. aastal juhtus, et 1999. aastal toodetud lennuk pole Saaremaale lendamiseks sobilik?" küsis Transaviabaltika esindaja Rene Must. "Teame vaid ajakirjandusest, et siis hakkasid lennukid muutuma ilusamaks ja paremaks. Tahame teada ka kohtu hinnangut, kas ilus ja esteetiline on objektiivne kriteerium või mitte."

Nii riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus kui ringkonnakohus on seni jätnud õiguse maanteeametile.

Viimane päeva otsus edasi kaevata riigikohtusse on reedel.

Kohus on juba varem rahuldanud Transaviabaltika esialgse õiguskaitse taotluse ja kohustas maanteeametit lükkama pakkumise esitamise tähtaega edasi kuni 13. maini. Registrist nähtub, et amet on ise määranud uueks tähtajaks 22. mai.