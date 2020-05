Rahvastikuregistri andmetel lisandus üks positiivne tulemus Tallinna, kolm Pärnu linna ja üks Saaremaale.

Reedehommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 58 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel.

Tänaseks on haiglast koju saanud 268 inimest, lõpetatud on 277 haigusjuhtumit. Kokku on koroonaviirus nõudnud Eestis 56 inimese elu.

Kokku on tehtud 61 767 esmast testi, millest 1725 ehk 2,8 protsenti on olnud positiivsed.

Lisaks 1725 testiga diagnoositud koroonaviiruse juhtumile on selgunud ka perearstide pandud diagnoosid, mille aluseks ei ole koroonaproov, vaid telefoni teel kirjeldatud kliiniline haiguspilt.

Neljapäeva seisuga on perearstid pannud haigustunnuste alusel COVID-19 diagnoosi 500 inimesele ja kõige sagedamini kasutasid arstid seda võimalust märtsi keskpaigas.

181 inimest sai oma perearstilt koroonadiagnoosi Harjumaal, 93 Saaremaal ja 61 Viljandimaal.

Seega testitulemuste ja perearsti diagnooside põhjal on koroonadiagnoosi saanud kokku 2225 inimest.