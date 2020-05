Ratase sõnul usub ta koroonaviiruse teise laine tulekut

Ratas rääkis kolmapäeva keskpäeval riigikogu infotunnis, et arutas just WHO peadirektoriga videokonverentsil viiruse teiseks laineks valmisolekut.

"Olen nõus, et teine laine tuleb - kas see tuleb suve lõpus või sügisel, seda on raske ette prognoosida," ütles Ratas, lisades, et raske on prognoosida ka teise laine mastaapsust.

Ratase sõnul on Eesti uueks viirusepuhanguks paremini valmis kui märtsis - seda nii isikukaitsevahendite ja haiglate valmiduse osas, samuti on käivitunud teadusuuringud ning fookuses peab olema ravimite ja toidu julgeolek.

Ratas lisas, et uue laine tulekul tasuks tõsiselt kaaluda, kas on mõtet plaaniline ravi katkestada mahus, nagu seda tehti viiruse esimese puhangu korral.

"Plaanilise ravi täielik sulgemine ei ole mõistlik," lisas Ratas.

Küsimusele, kas koolid on kavas viiruse uue puhangu korral taas täielikult sulgeda, vastas Ratas, et seda on praegu raske prognoosida.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps lisas, et Eesti on sellest kriisist palju õppinud.

"Kindlasti ei pea me plaani, et minna uue õppeaasta algusest kohe taas distantsõppele," lisas Reps. "Meie kultuurile on omane alati muretseda, kuid meil on väga-väga hästi läinud. Õpilaste, õpetajate ja vanemate koostöö on selles keerulises olukorras sujunud väga hästi. Leidlikkust õppimisega hakkama saamisel on olnud palju."