Üle 50 vastsündinu on oma vanemaid ootamas ühe Kiievi hotelli aulas, kuhu on nende jaoks loodud ajutine hoiupaik. Kõik vastsündinud on vähem kui nädala vanused ning tavaolukorras oleks nende vanemad juba välismaalt Ukrainasse tulnud ja oma lapse koju viinud.

Koroonaviiruse leviku takistamiseks suletud piiride tõttu pole aga vanematel võimalik oma lapsele järele tulla.

Surrogaatsünnitus on muutunud Ukrainas suureks äriks. Ukrainlannad sünnitavad välismaalastele lapse umbes 15 000 euro eest ning kliente on neil Euroopast, Aasiast ja USA-st.

Üle poole sellistest sünnitustest Ukrainas vahendab firma nimega Biotexcom.

Surrogaatsünnitus on pälvinud Ukrainas ka kriitikat. Ukraina inimõiguste voliniku Ljudmilla Denisova sõnul on Ukrainas tekkinud massiivne surrogaatsünnitus äri ja beebisid reklaamitakse "kvaliteettoodetena". Denisova sõnul peaks riigi parlament seadusega sätestama, et surrogaatsünnituse teenust saavad riigis kasutada vaid Ukraina riigi kodanikud.

Vaata videot Kiievi hotellis vanemaid ootavatest vastsündinutest: