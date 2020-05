Loomaarst Aleksandr Semjonov oli erioperatsioonil osalenuist ainuke, kel on luba uinutipüssi kasutada. Üks uinutidoos maksab ligi 300 eurot, sama hinnaline on ka süst, millega loom hiljem äratataks. Ulukiuurija Peep Männili sõnul on Eesti karu populatsioon tugev ja pole välistatud, et kuluka erioperatsiooni fookusesse sattunud loomad võidakse jahihooaja saabudes suurema meediakärata lihtsalt ära küttida.

"Nende sigimisnäitajad on väga head, nende levikuala laieneb. Eelmine aasta olid esimesed teated ka pesakondadest Lätis," rääkis Männil. "Lätis ei ole aastakümneid, võib-olla rohkem kui sada aastat ei ole teada ühtegi poegadega emakaru."

Riikliku suurkiskjate töörühma liige Andres Lillemäe kartis Haabersti sündmusi jälgides hullemat. "Kui te olete ema ja teil on pojad kaitsta, te teete kõik, et neid poegi kaitsta. Mida te teete? Te ründate!" arvas Lillemäe.

Ehkki möödunud aastal anti karude küttimiseks välja rekordilised 70 luba, soovinuks jahimeeste selts, et see number olnuks pea kaks korda suurem ehk 126. "Tihtipeale on olukord, et piirkonnas, kus on karu, pole luba ja piirkonnas, kus on luba, pole karu," tõdes Lillemäe.

Karude jahihooaeg on 1. augustist 31. oktoobrini, tänavust küttimislubade arvu pole veel kindlaks määratud. Haaberstis toimunud operatsiooni juht Leonid Pahhutši paneb inimestele südamele, et asustuse lähistel karu silmates tuleb häirekeskust teavitada. "Palun helistage 112, öelge loomade arv, kellavahemik, millal olete neid näinud ja võimalusel kirjeldage võimalikult täpselt liikumisteekonda, aga ise ärge tulge nendega kontakti otsima. Hoidke eemale!" õpetas Pahhutši.