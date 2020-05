"Välisilm"võttis kokku koroonaviirusega seotud arengud eelmisel nädalal

Koroonaunes maailm on taas ärkamas. "Välisilm" vaataski, kuidas see möödunud nädalal välja nägi.

Koroonakriis on sulgenud teatrid ja kinod, kuid toonud tänavatele hoopis uutlaadi etendused. Belgias tantsisid meditsiinitöötajad, protestidest valitsuse vastu, kes pole nende hinnangul kriisiga toime tulnud.

Tantsis ka Norra valitsus, tähistades rahvuspüha ja näidates ette, kuidas nõutud vahemaa hoidmine käib.

"Lõppude lõpuks oli see lõbus, tore ja lõbus. Nägime natuke naljakad välja, nii et inimesed said meie üle natuke naerda ja see on tore," rääkis Norra peaminister Erna Solberg.

Hispaanias meenutasid arstid leinaminutiga kriisis elu kaotanud kolleege. Ööpäevane surnute arv langes Hispaanias laupäeval esmakordselt alla 100.

"Meil oli olemas kogu vajalik informatsioon Hiinas, Lõuna-Koreas ja Itaalias toimunu kohta. See seisis otse meie nina all, aga meie valisime taevasse vahtimise, justnagu ei toimuks midagi. Sama juhtus Inglismaal ja see jätkub USA-s. Nad ei tahtnud probleemiga silmitsi seista ja nüüd peame seisma silmitsi raskete tagajärgedega," kommenteeris proviisor Ricardo Ortero.

Sloveenia on esimene Euroopa riik, mis teatas, et sisemaine koroonaviiruse epideemia on läbi.

"Sloveenial on praegu Euroopas parim epidemioloogiline pilt, mis võimaldab meil sisemaise epideemia lõppenuks kuulutada, mis langeb kokku kuupäevaga, mil aeguvad kaks esimest koroonavastast abipaketti," ütles peaminister Janez Jansa.

Samal päeval, reedel, avasid Balti riigid üksteisele oma piirid - tekkis

oma väike Schengen.

Päev hiljem avas Saksamaa, mitte küll täielikult, piirid Luksemburgi, Šveitsi ja Austriaga.

Piloodid tegid simulaatorites trenni. "Treenime regulaarselt suurt hulka protseduure, kontrollküsimusi ja tehnilisi teadmisi. Oleme jätkanud nende treeningutega ka piirangute tingimustes, kuid kahjuks, kui oleme jäetud maa peale, hakkab kaduma vajalik rutiin, väikesed refleksid, kuues meel. Ja te võite ju kodus harjutada, kuid see on meeskonnatöö, see on orkester," kirjeldas Air France'i kapten Emmanuel Mistrali.

Etioopia lennukompanii on muutnud reisilennukid kaubalennukiteks.

"Oleme teinud reisilennukid kaubalennukiteks. Oleme neist 20 ümber teinud. See oleneb lennukitüübist, kuid ühe ümbertegemiseks kulus 36 tundi või isegi vähem. Oleme sellega tegelenud kaks viimast kuud," selgitas lennuinsener Rekik Tsegaye.

"Enamik kaubavedudest on olnud seotud COVID-19 isikukaitsevahendite ja meditsiinitarvete importijatega Aafrikas, Euroopas, Ameerikas ja kriisi alguses eriti just Euroopas, kui COVID-19 levik oli väga suur," rääkis Etioopia lennukompanii tegevjuht Tewolde Gebremariam.

Hiina ja Iraan teatasid uutest nakkuskolletest. Wuhanis alustati masstestimist, et leida üles asümptomaatilised viirusekandjad.

Kanadas Quebecis tuvastati koroonaviirus ühes vanadekodus kõigil 226 hooldataval ja 148 töötajal.

Brasiilias pani juba teine tervishoiuminister viimase kuu aja jooksul ameti maha.

"President Bolsonaro, pidage meeles, et elu on kaotanud 14 000 brasiillast. Kordan, 14 000 brasiillast, härra president. 14 000 peret kaotasid oma lähedased, me ei ole siin Jet Sky meistrivõistlustel, me ei lõbusta ennast täppistulistamise ega grillimisega La Alborada valitsuspalee aias. Me seisame silmitsi tõsise tervise-, elu- ja majanduskriisiga," rääkis Sao Paulo kuberner Joao Doria.

Koroonakriis annab võimaluse klaarida arveid ning sunnib ka leppimisele.

Esimene Hongkongi meeleavaldaja saadeti reaalselt vangi. Türgi võimud vahistasid kurdidest omavalitsusjuhte. Iisraelis lõppes vägikaikavedu Benjamin Netanyahu ja Benny Gantzi vahel ning sündis valitsus.

Silmapiiril terendavad aga uued probleemid. Afganistanis rünnati sünnitusmaja ja selle mõistis hukka isegi Taliban. Ründaja on tõenäoliselt ISIS.