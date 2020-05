Eesti on sadamast tagasi saatnud üle 50 soomlase

Neljapäevast pühapäevani saatsid Eesti võimud tagasi 54 Soomest tulnud inimest, ütles Soome lahe rannavalve ülema asetäitja Mikko Simola ajalehele Helsingin Sanomat.

Alates neljapäevast on soomlased saanud Eestisse sõita ilma kohustuseta jääda 14 päevaks karantiini, kui reisi põhjuseks on töö, õppimine või muud vajalikud põhjused, näiteks peresuhetega seotud põhjused.

Eesti samm järgnes Soome valitsuse otsusele lubada välisriikide kodanikel taas tööülesannete täitmiseks Soome siseneda.

Soome ametivõimud ei saa aga piirata oma kodanike põhiseaduslikku õigust riigist lahkuda või riiki siseneda. Nii jälgibki Soome piirivalve koosseisu kuuluv Soome lahe rannavalve Helsingi sadamas sisenemistingimuste täitmist. Kui aga soomlane on ostnud pileti Tallinna laevale, et seal meelt lahutada, ei saa ametivõimud takistada teda laeva sisenemast.

"Kui inimesel on pilet ja ta lahkub, ei saa me seda takistada. Riigi esindajana loodame me loomulikult, et kõik käituvad vastutustundlikult ja järgivad soovitusi, et vältida asjatut reisimist," ütles Simola.

Seni on teises suunas - Soome piirilt Eestisse - tagasi saadetud ainult viis inimest, mille Simola paneb Tallinna sadamas töötava kahe Soome piirivalveametniku arvele, kes teavitavad reisijaid Soome sisenemise tingimustest. Nende juhised on pannud kümneid eestlasi loobuma oma reisikavatsustest, märkis Simola. "Sel moel on välditud näiteks seda, et siia puhkama tulla soovivad eestlased oleks tulnud Tallinna tagasi saata," selgitas ta.

Ehkki laevad sõidavad taas Tallinna ja Helsingi vahel, pole laevafirmade sõnul reisijate arv rõõmustav, tõdeb Helsingin Sanomat. Eckerö Line'i ja Tallink Silja esindajad on öelnud, et parimal juhul on ühel väljumisel olnud laeval 400–500 reisijat, samas kui laevade mahutavus on üle 2000 inimese.

Pühapäeval saabus Helsingisse meritsi kokku 3950 reisijat, riigist väljus üle 2000. Helsingi-Vantaa lennuväljal oli pühapäeval kokku umbes 1000 piiriületust, mis jagunes võrdselt riiki saabumiste ja väljumiste vahel.