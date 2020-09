Selveri kett viib oamndatud Comarketi kauplused üle uuele väikepoe kontseptsioonile nime all Selver ABC.

Comarketite üleminek uuele nimele toimub järk-järgult alates oktoobrist kuni tuleva aasta suveni. Comarketi kaupluste Selver ABC-ks muutumine ei puuduta Delice'i ja Solarise toidukauplusi.

"Väikepoe formaadi loomine on Selverile strateegiline ja pikisilmi oodatud samm, et pakkuda klientidele võimalust teha oma ostud kiirelt ja mugavalt kodulähedases poes ning hoida kokku oma väärtuslikku aega," ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.

"Selveris arvestame sõltumata kaupluse suurusest meie klientide eelistuste ja vajadustega. Selver ABC on ümberkaudsetele elanikele ja piirkonnas töötavatele inimestele kindel ostukoht, mis pakub kõik esmavajaliku ja alati ka midagi erilist. Kui kaupluse piirkonnas tegutsevad peamiselt bürood, siis on meie erilise tähelepanu all ka lõunapakkumised," ütles Lomp.

Selveri ketil ei olnud seni eraldi väikepoe kontseptsiooni. Comarketite ostuga tekkis võimalus luua senistest suurtest Selveri kauplustest selgelt eristuv formaat.

16 Comarketi kaupluse ning kahe Delice'i toidupoe ja Solarise toidukaupluse müük jõustus 29. mail, mil ABC Supermarketsist sai Selveri tütarettevõte. Alates 1. oktoobrist liitub ettevõte täielikult Selver AS-iga.

Selveri jaeketti kuulub e-pood ning 73 kauplust, mille all on 114 000 ruutmeetrit müügipinda. Selveri kett kuulub börsiettevõtte Tallinna Kaubamaja gruppi.