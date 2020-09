Samost ja Sildam: valitsus võiks loobuda poliitilisest viroloogiast

Ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam leidsid pühapäeval omanimelises Vikerraadio saates, et valitsus võiks loobuda koroonapiirangute kehtestamisel ise lävendite seadmisest ning jätta parameetrid spetsialistide otsustada.

"Ma ei saa aru, miks poliitikud enda elu nii raskeks tahavad teha," ütles Samost. Tema hinnangul võiks valitsus küsida terviseametilt, kust riigist ja millistel tingimustel võib järgmisel nädalal lasta inimestel Eestisse reisida ja mis riikidesse võivad Eesti inimesed reisida.

"Võiks nii olla, et valitsus ütleks väga ühemõtteliselt: tervseamet ja teadusnõukoda - palun pange meie jaoks selge seisukoht paberile ja me teeme selle järgi," leidis ka Sildam. "Nii oleks see kõige usutavam," lisas ta.

Kui siis tervseamet oma seisukoha annab, siis vabastaks see valitsuse poliitilisest meditsiinist, mida on ka Tallinnas näha, leidis Samost.

Varasemalt käsitlesidki Sildam ja Samost Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti korraldusi pealinna koolidele karmimate koroonapiirangute kehtestamiseks, mis nende hinnangul on arusaamatud ja põhjendamatud.

"Me võiks Eestis jõuda selleni, et terviseamet, millel on vastav pädevus, ütleb selliste asjade kohta teaduspõhiselt või oma kogemuse pealt," sõnas Samost. "Tahaks elu poliitikute jaoks lihtsamaks teha," lisas ta.

Tema hinnangul oleks siis ka vastutus õiges kohas. Samost tõi näiteks, et valitsuse liikmed ei anna detailseid suuniseid liikluse korraldamiseks ja piirkiiruse seadmiseks mõnel teelõigul, mis on samasugune pädeva ameti ülesanne.

Lisaks arutasid Samost ja Sildam ka Eesti meediaettevõtete liidu koostatud pöördumist Euroopa Komisjonile, milles erameedia ettevõtted süüdistasid rahvusringhäälingut ebaausas konkurentsis.