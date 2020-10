"Samost ja Sildam": Viilma sõnavõtt poliitikas paneb ta poliitikutega samasse lahtrisse

Kui ükskõik milline usuühendus või selle esindaja Eestis poliitika teemadel sõna võtab, tuleb arvestada sellega, et sõnavõttude kohta võib tulla kriitikat ja solvanguid. Sellega arvestavad igapäevaselt ka poliitikud, arutasid Vikerrraadio vestlussaates Anvar Samost ja Toomas Sildam.

Samost ütles, et Eestis küll n-ö rahvakirikut pole, kuid usk on mänginud ja mängib siiani riigis suurt rolli.

"Eesti kogu kultuuriline kujunemislugu /---/ on kirikuga nii tihedalt seotud, ristiusuga tihedalt seotud, sellest me ei pääse kuhugi," ütles Samost.

Sildam tõi välja, et 2011. aasta rahvaloenduse ajal ütles 65,5 protsenti eestlastest, et nad ei pea omaks ühtegi usku, kuid tema hinnangul on luteri kirik siiski rahvakiriku staatuses.

Mõlemas ajakirjanikud ütlesid, et kirikupea sõnavõtt poliitilikas on pigem just positiivne.

"Küsimus on pigem poliitikutes, millistest kaalutustest lähtuvalt nad annavad ühele usuühendusele rohkem raha või eelistavad neid seadusloomes, võrreldes teistega," sõnas Samost.

Ta lisas, et poliitika on avalik asi ning kõik, kes sel teemal sõna võtavad allutavad end samadele reeglitele nagu poliitikaga igapäevaselt tegelevad inimesed.

Sildam arvas aga, et praegu ei peaks luteri kirik sõna võtma põhiseaduse ja pühakirja teemal, vaid rääkima koroonaviiruse mõjudest.

"Me näeme, kuidas sotsiaalne distantseerumine toob valusaid probleeme just vanematele inimestele, kes on luterliku kiriku liikmed," sõnas Sildam.

Piiriületamise reeglid on kohati segased raskendavad igapäevaelu

Sel reedel otsustasid nii Eesti kui ka Läti muuta liikumispiiranguid ning need tekitavad Samosti sõnul üha rohkem segadust.

"Ei tekigi olukorda, kus eesti inimene saaks rahulikult Lätti sõita ja tagasi," ütles Samost ja lisas, et Balti mull oli mitmel moel kasulik ning valitsused peaksid praeguse segaduse lahendama.

Sildami sõnul takistab numbrite järgi elamine normaalset elu. "Siin ongi küsimus, kas koroona paneb kogu elu seisma või ei pane," ütles ta.

Sildam lisas, et tema jaoks oli neljapäeval väga üllatav majandus- ja taristuminister Taavi Aasa väljaütlemine Egiptuse ja Türgi tšarterlendude esialgse lubamise kohta.

"Poolteist nädalat pärast skandaali puhkemist, mida minister meile ütleb, ma ei tea kellega minu majast räägiti ja mis vastus saadi," tõi Sildam välja.

Eesti 200 ei võtaks ilmselt Isamaalt hääli

Lisaks tituleerisid saatejuhid laupäeva "suureks laupäevaks", sest toimusid nii Isamaa kui ka Keskerakonna volikogud ning Eesti 200 üldkogu.

Sildam võrdles praeguseid arenguid poliitikas Res Publica loomisega 2003. aastal.

"Mina usun seda, et praeguses poliitilises õhustikus, kui nädala pärast toimuks parlamendivalmised, siis Eesti 200 tuleks üle künnise," sõnas Sildam.

Samost ütles, et ilmselt võtaks Eesti 200 ära hääli Reformierakonnalt ja sotsidelt, kuid mitte Isamaalt.