Venemaa ei ole oma naabritele ohtlik mitte seetõttu, et ta soovib impeeriumi laiendada, vaid kuna mõistab, et tema aeg hakkab läbi saama, leiab president Kersti Kaljulaid.

"Venemaa võimaluste aken on sulguv, ta on täna juba suurvõimude jaoks eurooplaste regionaalne oht, millega soovitatakse neil endal tegelda," rääkis Kaljulaid usutluses ERR-ile. "Ja siin peitubki see ohtlikkus, mida me kogu aeg oma lääneliitlastele selgitame. See on põhjus, miks Venemaa - just praegu tänu sellele, et ta ise ka näeb, et ta võimaluste aken on sulguv - on ohtlik," lisas ta.

"Venemaa otsib enda vaatest nutikaid viise rikkuda meie ühtsus, mis põhineb meie ühistel väärtustel, [proovib] meelitada kedagi meist enda poole - olgu see või majanduslike kaalutlustega süvendada lõhesid meie ridades. See kõik ei maksa väga palju - ka sekkumised valimistesse nõuavad teatud masinavärki, aga põhimõtteliselt on oluliselt odavam, kui füüsiline sekkumine," rääkis president Kaljulaid.

"Kõike seda Venemaa teeb, nähes ise, et tema võimaluste aken sulgub ja nüüd ongi küsimus, et milleni ollakse valmis minema selleks, et seda võimalust, enne kui see päriselt kaob, kasutada. Aga võib olla on see juba päriselt kadunud," arutles Kaljulaid.

Kaljulaid võrdles Venemaa olukorda Hiinaga, millel on olnud aastakümneid aega võimsust koguda ja pikkamisi oma rahvusvahelist positsiooni tugevdada.

Eesti presidendi hinnangul on mõte, et Venemaa soovib impeeriumi laiendada, "vananenud mõtlemine".

"See on vananenud mõtlemine ühel lihtsal põhjusel, et iga impeeriumi arendamine ja pidamine on kulu. Ja kui oled ise majanduslikult väga nõrk, demograafiliselt äärmiselt viletsas seisus, siis [sa] tegelikult ei olegi võimeline põhjustama selliseid kulusid endale," rääkis Kaljulaid viidates Ukrainas juhtunule. Tema sõnul arvati, et pärast Krimmi annekteerimist allutab Venemaa kogu Ukraina, kuid seda ei ole juhtunud.

Lisaks viitas Kaljulaid Valgevene kontekstis ka sellele, kuidas Venemaa oma tegevusega Ukrainas pööras ukrainlased enda vastu. ""Ma arvan, et venelased on aru saanud, et Ukraina rahvas, kes neil oleks naturaalne liitlane, seda täna ühelgi juhul ei taha enam olla ja seda üritatakse vältida, seejuures minimeerida siis ka oma kulusid."