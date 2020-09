JK Rowlingut süüdistatakse taas transfoobias

Inglise kirjanik J. K. Rowling sattus taaskord transsoolisi inimesi puudutavasse konflikti, kui selgus et tema uue raamatu antikangelane on meessoost sarimõrvar, kes tapmise ajal riietub naiseks.

Raamat pealkirjaga "Troubled Blood", mille Rowling avaldab oma pesudonüümi Robert Galbraith all, ilmub teisipäeval 15. septembril. Raamatus uurib detekiiv Cormoran Strike, mis juhtus kadunuksjäänud arsti Margot Bamborough'ga. Strike kardab, et naine on sattunud tarnsvestiidist sarimõrvari ohvriks, kirjeldab ajaleht Daily Mail.

Kuna mõnedel hinnangutel on 900-leheküljelises romaanis antav soovitus mitte kunagi usaldada kleidi selga pannud meest, põhjustas see sotsiaalmeedias koheselt laialdase kriitika. Kirjanikuga rahulolematud lugejad hakkasid keskkonnas Twitter tegema postitusi teemaviitega #RIPJKRowling.

Rowling on sattunud korduvalt tule alla oma selle suve alguses tehtud avalduste pärast. "Harry Potteri" lugude autor sattus meediasse, kui naeruvääristas väljendit "inimesed, kellel on menstruatsioon" kasutamist, öeldes, et vanasti kasutati selle asemel sõna "naised". Pärast tema arvamusavaldust soolise identiteedi teemadel on teda kritiseerinud arvukalt LGBTQ-kogukonna toetajaid ja kogukond ise.

See pole esimene kord, kui Rowlingut on süüdistatud selles, et ta on TERF ehk transseksuaalsete õigusi välistav radikaalne feminist (Trans-Exclusionary Radical Feminist), kuid suvel pahandasid tema väljaütlemised teiste hulgas isegi "Harry Potteri" filmide kolme peaosatäitjat Daniel Radcliffe'i, Emma Watsonit ja Rupert Grinti.

Pärast kriitika vallandumist kirjutas JK Rowling väga isikliku essee, milles oma vaateid selgitas. Ta kirjeldas, kuidas teda tema 20-ndates eluaastates ahistati ning lisas, et tunnetab siiani oma esimese abielu ajal kogetud koduvägivalla hirmu.