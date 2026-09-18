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Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada

Välismaa
Moskva Kreml.
Moskva Kreml. Autor/allikas: Pixabay
Välismaa

Venemaal on valimiste võitja alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Venemaa Kaug-Idas avati reede varahommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised.

Venemaa uudisteagentuurid RIA Novosti ja TASS teatasid, et esimesed valimisjaoskonnad avati reede hommikul kell 8 Kamtšatka poolsaarel ja Tšukotka autonoomses ringkonnas. 

Eelhääletamine on aga mõnes piirkonnas toimunud juba alates augusti lõpust ehk raskesti ligipääsetavates ja kaugetes piirkondades, samuti rindel viibivate sõdurite seas.

Praegune riigiduuma seitsmes koosseis alustas tööd enne täiemahulist sõda 2021. aasta sügisel. Seekord hääletavad parlamendivalimistel esimest korda ka Ukraina okupeeritud alade elanikud.

Riigiduumas on 450 kohta. Pooled neist täidetakse erakondade nimekirjade alusel ja pooled ühemandaadilistes ringkondades. Sel aastal on valimissedelil kümme erakonda. Ülemkohus eemaldas ainsa sõjavastase erakonna Jabloko valimisnimekirjast augusti alguses.

Osa venelasi on tüdinenud majandusseisakust ja Ukraina üha intensiivsematest vasturünnakutest ning kardetakse, et Vene režiimi juht Vladimir Putin võib pärast valimisi anda käsu uute sõdurite massiliseks värbamiseks.

Venemaa 18.–20. septembrini kestvad niinimetatud parlamendivalimised on esimesed pärast agressorriigi sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Üks Euroopa diplomaat ütles uudisteagentuurile AFP, et kuigi valimised on üsna suur pettus, siis on see rituaal, mida Kreml peab hädavajalikuks ning nad püüavad tagada kõrge osalusprotsendi.

"Isegi kui tulemused on ette määratud, siis on hääletamine siiski oluline," ütles eksiilis elav vene politoloog Nikolai Petrov.

"Nii nagu Nõukogude Liidu ajal, peavad valimised näitama kodanike lojaalsust," lisas politoloog.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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