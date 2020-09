Rootsi rõivahiid H&M teatas koostöö katkestamisest Hiina partneriga

Moemüüja täpsustas, et see ei tee enam koostööd ühegi Xinjiangi rõivatehasega ja ei hangi enam provintsist ka puuvilla.

Xinjiang on Hiina suurim puuvillakasvatuspiirkond.

USA teatas esmaspäeval, et kehtestab Hiinas asuva Xinjiangi regiooni osadele kaupadele piirangud, sest need on Ühendriikide võimuesindajate hinnangul toodetud sunnitööga. Toodete hulka kuuluvad piirkonna konkreetsete tootjate puuvill, rõivad ja elektroonika.