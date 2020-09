Eesti Energia tahab Ida-Virumaa süsinikuheite vähendamiseks kasutada euroraha

Eesti Energia on selle nimel, et Ida-Virumaa majandust süsinikust vähem sõltuvaks muuta, valmis süsinikuheidet suures mahus vähendavaid investeeringuid regioonis ellu viima, kui selleks saab kasutada Euroopa Liidu raha.

Täpsemalt on ettevõte pakkunud ideekorje raames välja muuhulgas Ida-Virumaale metanoolitehase ja põlevkivibensiini ümbertöötlustehase rajamise, Auvere elektrijaama ja Balti Elektrijaama 11. plokis ainult biomassi põletamise võimekuse loomise ning plasti ümbertöötlemise tehase.

Samuti tegi ettevõte ettepaneku rajada oma elektrijaamade juurde vesinikutootmise üksused.