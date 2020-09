Kõige rohkem on katkestusi Oulu ja Kuusamo läänist lõunas. Ida-Soome ja Helsingist itta jäävad alad on seni tormist vähem häiritud.

Energiatööstus hoiatab, et torm liigub itta, kus on hõredama asustuse tõttu vähem maakaabliliine, mistõttu on oodata suuremaid elektrikatkestusi.

Ilmateenistus teatas kella 11 paiku, et Põhjalahel on tuul paisunud tormiks, Soome lääneosas on tuul tugev ja puhanguline. Prognooside põhjal tugevneb tuul ka riigi lõuna- ja idaosas.

Pietarsaari Kallani vaatlusjaamas mõõdeti tuuleiilide kiiruseks maksimaalselt 35,3 meetrit sekundis.

Keskmine tuule kiirus oli kõige suurem Raumas, kus 10 minuti keskmine näitaja oli 29 meetrit sekundis.

Põhjalahe lõunaosas võib tuule kiirus neljapäeval ulatuda üle 30 meetri sekundis.