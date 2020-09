Tormihuviline: praegune torm on mulle maiuspala

"Ma olen tormidest ja üldse ilmastikunähtustest alati huvitatud olnud, juba lapsest saadik. Ja täna on, tõesti, see torm minu jaoks maiuspala," rääkis Kiitsak "Ringvaatele".

Kiitsak ütles, et kui tal on vaba aega, siis tormi ajal püüab ta alati õues olla, et sellest osa saada ja seda jäädvustada. "Aga kui on tööd vaja teha, siis ikkagi jälgin arvutist, kuidas vaatlusandmed muutuvad ja jälgin mudeleid," lisas ta.

Kiitsak selgitas, et torm tuli meile üsna ootamatult kahe õhumassi kokkupõrke tulemusel.

"Tskülon tekkis Skandinaavia kohal. Lõuna poolt tuli soe õhumass, mis levis põhja poole, aga samal ajal põhja poolt tuli vastu külm õhumass. Nende kokkupuutealal, kus on hästi palju energiat, tekkis suur tsüklon, mis hakkas Põhjalahe poole liikuma, süvenes, liikus edasi Soome ja tõstis meil ka Läänemere ääres ilma tormiseks," selgitas Kiitsak.

Saates rääkis tormist teinegi keskkonnaagentuuri ilmateenistuse sünoptik, "Aktuaalses kaameras" ka ilmauudiseid vahendav Ele Pedassaar.

Pedassaar ütles, et tema nägi praeguse tormi tekkimist tööl olles reaalajas. "Lõuna-Norra kohal see arenes ja siis võttis suuna Põhjalahe poole. Ja vesi on madalrõhkkondadele praegu väga suur jõu- ja energiaallikas, seda enam, et selle tagalas puhus tuul tugevalt põhjast ja selle ees oli meil ju soe mass - Valga meteojaam mõõtis 24,9 kraadi sooja kolmapäeval," kirjeldas Pedassaar.

USA-s Florida idarannikul möllab praegu aga torm Sally. Pedassaar ütles, et tegemist on juba 18. orkaaniga USA-s sel aastal.

"Keskmiselt on aastas umbes 10-16. Me oleme alles septembri keskpaigas ja juba on 18. torm. See ütleb üht-teist kliima kohta, selle aasta kohta ka, sest orkaanid või troopilised tormid on tegelikult midagi sellist, mis jahutavad maakera kliimat, jahutavad ookeani pinnavett ja ainult niimoodi saab maakera ise ennast aidata," rääkis ta.

Nii Kiitsak kui ka Pedassaar kinnitasid, et Eestis möllav torm hakkab ööl vastu reedet pärast keskööd Eesti lääneosast alates tasapisi raugema.