"Mõisakompleks paikneb kauni Alajärve ääres. Mõisa peahoone terrass laskub läbi pargi järveni. Pargis kasvavad peamiselt pärnad, tammed ja vahtrad. Varaklassitsistlikus stiilis mõisa peahoone on ehitatud 19. sajandi alguses ja seda peeti ümbruskonna üheks kaunemaiks hooneks. Mõisa peahoone oli algselt ühekorruseline, kuid 1922. aastal taastati kahekorruselisena," seisab müügiteates.

Mõisa tänane välimus on pärit 1950-datest, kui see taastati teistkordselt. Mõisa tiibhooneid ühendavad kaaravadega müürid. Tiibhoonetele on säilinud rikkalik dekoor. Mõisa esist auringi ääristavad kaaravadega ait ja tall-tõllakuur.

Kinnistu suurus on 53 676 ruutmeetrit, mõisa härrastemajal on suletud netopinda ehk kasutuseks mõeldud ruumipinda 3675 ruutmeetrit.

Enampakkumine aegub 28. oktoobril.